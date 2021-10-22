الاستعلام عن تكافل وكرامة.. الخطوات والشروط والرابط

يبحث العديد من المواطنين عن طرق الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة والذي توفره وزارة التضامن الاجتماعي، لذا تستعرض «الوطن» خطوات وشروط الحصول على دعم «تكافل وكرامة».

خطوات التسجيل في تكافل وكرامة

لمن يريد التسجيل في تكافل وكرامة 2021، ينبغي عليه اتباع بعض الخطوات التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي، وهي أن يتوجه المواطن الذي يحتاج للحصول على الدعم إلى وحدة الشؤون الاجتماعية، على أن يُرفق معه المستندات التالية:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي لكل من الزوج والزوجة.

2- صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق.

3- صورة من شهادة ميلاد جميع الأطفال من سن يوم وحتى 18 عامًا.

4- إفادات من خلال مدارس الأبناء، ممن هم من 6 سنوات وحتى 18 عامًا.

5- تقديم آخر 3 إيصالات للكهرباء.

6- صورة من بطاقة التموين «إن وجدت».

7- برنت تأمين لكل من الزوج والزوجة.

8- تقديم شهاد وفاة الزوج في حالة وفاته.

9- في حالة الطلاق، يتم تقديم وثيقة الطلاق.

10- في حالة وجود عجز أكثر من 50%، يتم اشتراط شهادة قومسيون طبي رسمي.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021

ويمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 من خلال الضغط على هذا الرابط.

شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة

1- لا يكون الراغب في الحصول على الدعم يعمل سواء بالقطاع العام الحكومي أو الخاص من خلال أجر تأميني أكثر من قيمة 400 جنيه، ولا يتقاضى معاشا سواء تأميني أو مساعدات ضمانية.

2- كما يجب أن تكون الأسرة التي تقدمت لبرنامج «تكافل» لها أبناء من حديثي الولادة وحتى سن 18 عاما، وأن يكون الأبناء ممن هم من 6 إلى 18 سنة في مراحل التعليم.

3- تقديم كافة المستندات المطلوبة.

4- أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج «كرامة» من المسنين، بداية من سن 65 عامًا، أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن، والذي يحول بين الشخص وبين أداء العمل، أو الإعاقة من خلال الفحص الطبي، أو الأيتام غير الحاصلين على رعاية من أب أو أم أو أقارب الدرجة الثانية.

5- ليس مستأجر لأرض زراعية أكثر من نصف فدان.

6- لا يمتلك أرضا زراعية أكثر من نصف فدان.

7- لا يمتلك عقارا.

8- لا يمتلك محلا تجاريا.

9- لا يمتلك ماشية للتجارة.

10- لا يعمل بأجر منتظم سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص.

11- لا يعمل بأجر منتظم سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص، وبدخل شهري يعادل قيمة 1600 جنيه، وذلك للأسرة الواحدة التي تتكون من 4 أفراد.

12- لا يمتلك مشروعات خاصة.

13- لا يحصل على معاش.

14- لا يحصل على معاش بقيمة 500 جنيه أو أكثر.

15- لم ولن يسافر للخارج بغرض العمل.

16- لا يملك جرار أو سيارة أو أي مركبة.

17- لا يملك معدات ثقيلة مثل ماكينة طحين.

18- لا يحصل على دعم من جمعيات أهلية، وذلك بشكل منتظم بـ 400 جنيه شهريًا.