خطوات تظلم المستبعدين من معاش تكافل وكرامة

تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بدعم الفئات الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل، من خلال الدعم النقدي، تحت برنامج تكافل وكرامة، الذي يضمن وصول الدعم لمستحقيه، لكن في بعض الحالات قد يتم استبعاد بعض الفئات الأولي بالرعاية بسبب خطأ في الأوراق المقدمة أو بسبب عدم الاعتراف بالشهادات الطبية، ويكون متاح أمام المتقدم التظلم على الاستبعاد.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها للقراء والمتابعين على مدار الساعة، خطوات التظلم في حالة كنت مستحق للمعاش تكافل أو كرامة وتم استبعاد الطلب، وذلك في التقرير التالي.

خطوات التظلم على استبعاد من معاش التكافل

وحتى يمكن للمواطن التظلم على استبعاد من معاش التكافل، وهذا من خلال اتباع الخطوات الآتية..

الدخول على الموقع الالكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، أو الدخول بشكل مباشر من هنـــا.

اختيار التظلم على الاستبعاد من معاش كرامة، وبدء الخدمة.

سيطلب منك ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقم للمتقدم على طلب المعاش.

سوف تظهر البيانات الخاصة بالشخص المستعلم عن اسمه ورقم الكارت ونوع الكارت وسبب قطع الدعم أو إيقافه.

سيتم بعد ذلك اختيار التظلم على معاش كرامة، من خلال تسجيل الشكوى الخاصة بالمستعلم ردا على سبب القطع أو الإيقاف.

سوف تقوم الوزارة بالرد على الشكوى إلكترونيا، والمطالبة باستيفاء البيانات أو الأوراق.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت في بداية إطلاق البرنامج أن هناك بعض الأمور التي تستبعد صرف معاش تكافل أو كرامة، منها العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى باشتراك تأمينى، أو الحصول على معاش قطاع خاص أو عام أو حكومى، أو ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن، أو ملكية أرض زراعية أكثر من نصف فدان.