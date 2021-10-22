مراكز للتطعيم بلقاح كورونا دون تسجيل أو رسائل في القليوبية.. تعرف عليها

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية عن توفير مراكز لتطعيم لقاح فيروس كورونا المستجد دون انتظار الحصول على رسالة بتحديد المكان والموعد‎، وناشدت المديرية في بيان لها المواطنين بسرعة التسجيل والتوجه للمراكز المحددة من أجل تلقي اللقاح بكل سهولة ويسر.

«الوطن»، تستعرض أماكن وعناوين المراكز المخصصة من مديرية الصحة بالقليوبية لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد دون انتظار الرسائل أو تسجيل.

خريطة أماكن تطعيم كورونا دون تسجيل بالقليوبية

وقال الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إنه تقرر تخصيص عددا من المراكز والمواقع الصحية لتوفير لقاح كورونا المستجد دون التسجيل علي موقع الوزارة أو انتظار لرسالة تحديد مكان التطعيم وهي:

في مدينة بنها

مركز شباب نادي السلام للمعاقين

مستشفي بنها التعليمي

مستشفي حميات بنها

مستشفي النفسية بنها

مستشي الاطفال التخصصي

مستشفي الرمد

عيادات مستفشي التامين الصحي

في مدينة طوخ

مستشفي طوخ المركزي

مستشفي حميات طوخ

مركز شباب طوخ

في مدينة الخانكة

مستشفي الخانكة المركزي

مستشفي الخصوص المركزي

مستشفي صدر 23 يوليو

مستشفي النفسية بالخانكة

مركز شباب الخانكة

في مدينة قليوب

مستشفي حميات قليوب

مستشفي قليوب التخصصي

مستشفي رمد قليوب

مركز شباب النادي

مدينة القناطر الخيرية

مستشفي القناطر

مركز شباب القناطر

مدينة كفرشكر

مستشفي كفر شكر المركزي

مركز شباب كفرشكر

مدينة قها

مستشفي عزل قها

مدينة شبين القناطر

مستشفي شبين القناطر

مركز شباب شبين القناطر

حي شرق شبرا

مستشفي بهتيم المركزي

مستشفي تأمين بهتيم للجراحات

حي غرب شبرا

مستشفي أبو المنجا

مستشفي ناصر العام

عيادات تأمين مستشفي النيل

مركز شباب بيجام