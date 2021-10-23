خطوة بخطوة.. كيف تتعامل مع عداد الكهرباء الكودي

يتساءل مايقرب من مليون و900 ألف مواطن، من المتقدمين بطلبات على المنصة الإلكترونية لوزارة الكهرباء، من راغبي التحول من نظام الممارسة إلى تركيب عداد كودي بالمباني المخالفة والعشوائية عن طريقة التعامل مع العدادات وأهم مميزاتها.

10 خطوات لتركيب العداد الكودي

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن 10 خطوات لابد أن يتبعها المواطنون المتقدمون بطلبات لتركيب العدادات الكودية حتى يتجنب المشاكل الفنية الناتجة عن تركيبه وهي كالآتي:

كيفية التعامل مع العداد الكودي

- يجب التأكيد على الفنيين المتخصصين بتثبيت العداد ووضع كارت المشترك بداخله للتأكد من مطابقة الكود، وأن الكارت يعمل بشكل جيد.

- عدم العبث بغطاء العداد (الروزتة) نهائيا.. ما يؤدي لفصل التيار..، وغرامة

- عدم زيادة أحمال العميل عن الحد المسموح له في العداد، ما يؤدي إلى فصل التيار

- يجب عند تركيب العداد التأكد من وضع كارت الشحن داخل العداد، ثم التأكد أنه يعمل بشكل جيد.

- يوضع الكارت في العداد قبل عملية الشحن لمدة ثواني للتأكد من عدم وجود مشكلة وعدم ظهور رسالة لا يمكن الشحن.

- عدم اختيار أول يوم من كل شهر للشحن منعا للزحام الشديد على مراكز الشحن.

- الاعتماد على لمبات التوفير في المنزل للتقليل من استهلاك الكهرباء.

- عدم ترك الأجهزة المنزلية في المنزل متصلة للتقليل من الاستهلاك.

- لاختبار سلامة عداد الكهرباء، يجب فصل فيش كل أجهزة المنزل ثم قراءة العداد بعد 15 دقيقة من الفصل.

- عدم ترك شواحن الهاتف في الكهرباء، ترشيدًا للاستهلاك

لايمكن تبديل العداد الكودي من مكانه أو تغيير الأسلاك المرتبطة به

وأشار المصدر لـ«الوطن»، إلى أنه لايمكن تبديل العداد الكودي من مكانه أو تغيير الأسلاك المرتبطة به دون الرجوع لشركة الكهرباء، لافتا إلى أن العداد الكودي لا يعطي شرعية لامتلاك الشقة أو أنها مخالفة أو غير مخالفة.