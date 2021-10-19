كل ما تريد معرفته عن التحويل من الممارسة لعدادات كودية: خطوات ومستندات

تقدم الشركة القابضة لكهرباء مصر خدمة السماح للمواطنين ممن لديهم الطاقة الكهربائية بـ «نظام الممارسة»، ليقدموا طلبات تركيب عدادات كودية حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، حيث يمكن للمواطنين التحويل من نظام الممارسة للعدادات الكودية.

خطوات التحويل من الممارسة لعدادات كودية

1- ادخل لموقع المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من هنــــــــا.

2- بعد ذلك اختر تحويل الممارسة للعدادات الكودية.

3- بعد ذلك سجِّل الدخول، إذا كنت سجلت حسابك من قبل، أو أضف حسابا جديدا عن طريق إدخال رقم التليفون والاسم والبريد الإلكتروني، وتعيين كلمة مرور وإدخال رقم بطاقة الرقم القومي، وسيتم تحويلك إلى الصفحات الخدمات الإلكترونية، التي تقدمها المنصة للجمهور.

4- عند التسجيل يجب أن يكون الاسم المدرج بالطلب نفس الاسم الموجود في البطاقة ويكون الاسم رباعيا حتى لا يتم رفض الطلب، ولن يتم قبول الطلب في حالة اختلاف بيانات الطلب عن البيانات في البطاقة المرفقة بخلاف العنوان.

5- اضغط على طلب جديد وسجِّل بياناتك مثل إدخال الاسم بالكامل وعنوان تركيب العداد والمحافظة والمنطقة ورقم العقار، وبعد ذلك أدخل نوع العداد المطلوب تركيب العداد لها، سواء كانت وحدات سكنية أو تجارية أو إدارية أو خدمات، وعدد الوحدات.

6- سيتوجب عليك بعد تسجيل البيانات، إرفاق بعض المستندات مثل صورة للعقار من الخارج وبطاقة الرقم القومي السارية، وصورة من محضر شرطة الممارسة، ورقم وتاريخ المحضر، كما يمكنك تسجيل عنوان الوحدة على الخريطة.

7- اضغط على إرسال الطلب لتسجيله، ثم يظهر لك رقم الطلب والذي يمكنك من خلاله متابعة الطلب.

8- وخلال أيام تصلك الخدمة حتى باب البيت على العنوان المسجل.

المستندات المطلوبة لتركيب العدادات الكودية

حددت وزارة الكهرباء المستندات المطلوبة للتقديم على العداد الكودي الجديد، كما يلي:

1- عقد ملكية العقار أو الوحدة السكنية أو التجارية.

2- صورة البطاقة الشخصية لمالك الوحدة المراد توصيل التيار لها.

3- إيصال مياه أو تليفون أو غاز.

4- إيصال التقديم بقيمة 50 جنيهًا.