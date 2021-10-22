الليلة.. برنامج «بنكمل الصورة» يحتفل بانتصارات أكتوبر

يحتفل برنامج «بنكمل الصورة» مع الدكتورة حنان يوسف، اليوم، بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر، من خلال سلسلة من الحلقات تحت عنوان «نصر أكتوبر.. الترند الإيجابي»، حيث يقدم فريق البرنامج توجها جديدا في الاحتفالات من خلال التركيز على تقديم انتصارات أكتوبر ترندا إيجابيا في الإعلام والعقل الجمعي المصري، والتركيز على الإنجازات التي حققها النصر العظيم على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك إبراز الدور الإنساني وتضحيات الشهداء من أبطال أكتوبر حتى تحقق النصر، وتكثيف الاهتمام الإعلامي به بحيث لا يكون مقتصرا على شهر أكتوبر فقط، لما يحمله من رسائل وقيم الشرف والعزة والكرامة والتحدي والانتصار التي يجب التمسك بها طوال حياتنا.

حنان يوسف: هدفنا جعل أكتوبر ترندا إيجابيا طول العام

ويعتمد فريق البرنامج في تنفيذ الحلقة، على دراسات متخصصة وأساليب غير تقليدية في صناعة الترند الإيجابي لانتصارات أكتوبر بالاستعانة بعدد من الشباب صناع المحتوى ومراكز الأبحاث والمنتديات الفكرية الشريكة له، بالإضافة لفريق من الشباب المتطوع تحت اسم «سفراء بنكمل الصورة»، يقومون بصناعة محتوى ترندات إيجابية حول انتصارات أكتوبر، وتكثيف الاهتمام الإعلامي بها من وجهة نظر الشباب.

وصرحت الدكتورة حنان يوسف بأن هذه المعالجة لانتصارات أكتوبر هي تطبيق للإطار الفكري للموسم الثاني من البرنامج، الذي يستهدف بناء الوعي ويسعى إليه من خلال استخدام فكرة الترند في بناء الوعي بإبراز الإنجازات والنجاحات المختلفة في المجتمع، وتكثيف الاهتمام الإعلامي بها، لتصبح ترندا إيجابيا يحظى بنسبة متابعة عالية، ليجعل لها الأولوية في اهتمام المواطن المصري وتفاعله معها من منطلق واعي ومدروس.

البرنامج اختار هذا التوجه لتأثير السوشيال ميديا على الرأي العام

وأضافت أن فريق البرنامج اختار هذا التوجه للتأثير الكبير للسوشيال ميديا على الرأي العام، رغم صعوبة تحقيق انتشار الترندات الإيجابية في ظل انتشار الترند السلبي والسطحي.

البرنامج من إعداد وتقديم الدكتورة حنان يوسف، أستاذ الإعلام، ويشاركها عدد من شباب الإعلاميين، ومن إخراج عمرو منصور، وإشراف فني وليد حسن ووائل منير.

وتذاع الحلقة اليوم الجمعة 22 أكتوبر الجاري، في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت جرينتش، على شاشة القناة الثانية بالتلفزيون المصري.