جهود مكثفة للفرق الصحية لتعقيم المدارس بالشرقية

شنت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، حملات مكثفة لتطهير وتعقيم المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بالمحافظة.

تطهير وتعقيم دور العبادة والمنشآت الصحية

كما شنت حملات لتطهير دور العبادة، وجميع المنشآت الصحية، وغيرها من المنشآت الأخرى، ومواقف السيارات، وأماكن التجمعات، وماكينات الصراف الآلي، وحلقة السمك، ودورات المياه العمومية، وتم تطهير جميع الأسطح، والمكاتب الإدارية، بالمنشآت التعليمية والصحية وغيرها، والرش بالكلور بالنسب المحددة طبقاً لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

تكثيف أعمال التطهير والتعقيم في المدارس والمساجد

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وإشراف السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم في المدارس والمساجد.

تكثيف برنامج المقاومة لمكافحة يرقات الذباب

وفي سياق متصل قامت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بالمديرية، بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ على تجمعات القمامة بأجهزة الضباب، ومواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات الزاحفة بدورات المياه، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، والقيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، والإلتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة.

خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد كوفيد19، لتجنب إنتشار العدوى، مقدماً الشكر لجميع فرق العمل المشاركة علي المجهود المبذول، للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.