استمرار تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا في الشرقية

شكلت رئاسة مراكز ومدن أبو كبير والقنايات وكفر صقر وفاقوس والزقازيق وديرب نجم، بمحافظة الشرقية، لجان للمرور على المنشآت الحكومية والمحال التجارية لتسجيل بيانات المواطنين وإعطائهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حرصاً على صحة وسلامة الجميع.

محافظ الشرقية يعطي تعليمات بالمرور على المنشآت والأسواق والتجمعات

جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمرور الميداني على المنشآت الحكومية العامة والخاصة، وأماكن تجمعات المواطنين، والهيئات والشركات والبنوك والمحال العامة والمواقف والأسواق بنطاق المحافظة، والتأكد من حصول أصحابها والعاملين بها على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، أو تقديم شهادة تحليل للفيروس (PCR) كل ثلاثة أيام قبل الانتظام في العمل، والتأكد من حظر التواجد بهذه الأماكن أو أي تجمعات دون الحصول على التطعيم.

المحافظ يأمر بالتيسير على المواطنين لسرعة التسجيل وتلقي اللقاح

ووجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتيسير على المواطنين لسرعة تسجيل بياناتهم لتلقي اللقاح، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، من خلال النقاط الثابتة والمتحركة التي تجوب مختلف قرى ومدن المحافظة، بالإضافة إلى المراكز الصحية المخصصة لاستقبال المواطنين للحصول على لقاح كورونا.

لجان للمتابعة الميدانية لأعمال التطعيم بلقاح كورونا

وأصدرمحافظ الشرقية، في وقت سابق، القرار رقم 84 لسنه 2021 بتشكيل لجنه برئاسة رئيس المركز أو المدينة المختص، وعضوية كل من مديري الإدارات الصحية والمتابعة الميدانية والتفتيش المالي والإداري، ومديري مكتبي العمل والسلامة والصحة المهنية، بالمركز أو المدينة، لمتابعة أعمال تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في نطاق اختصاصهم.