عماد ثابت ضابط شرطة ترك «الميري» من أجل الفن: «أهو كله أكشن»

تصدر اسم الفنان عماد ثابت، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بعدما نجح في لفت الأنظار إليه على خلفية مشاركته في إحدى حكايات مسلسل «ورا كل باب» والتي حملت اسم «ماريونيت»، وتداول عدد من مشاهده «كوميكس» بين متابعي السوشيال ميديا.

عماد ثابت استقال من الشرطة بعد ترقيته لرتبة مقدم لتحقيق حلمه في التمثيل

وكانت المفاجأة التي تداولها رواد السوشيال ميديا، هي انتماء الفنان عماد ثابت، لجهاز الشرطة قبل دخوله مجال التمثيل، وهو ما أكده في تصريحات لـ«الوطن» بقوله: «كنت أعمل ضابط شرطة، واستقلت من الخدمة بعد ترقيتي إلى رتبة مقدم، واتجهت بعدها إلى عالم الفن عام 2018.

شارك بالتمثيل مع إيمان الطوخي في طفولته

«عشقي للفن لم يأتِ صدفة ولكنه كان حلمًا مؤجلًا»، حسبما قاله عماد ثابت «وأنا طفل صغير لم أتجاوز 6 سنوات من عمري، كنت أعيش في دولة الإمارات، وقتها كان يتم تصوير أغنية سيد الناس مع الفنانة إيمان الطوخي وتم الاستعانة بي من خلال المخرج فهمي عبدالحميد، بخلاف مشاركتي في عمل درامي آخر».

وواصل قائلًا: «وقتها تمنيت أن أصبح ممثلًا، وعدت مع أسرتي إلى مصر وأنا في المرحلة الابتدائية، وتمنيت أيضًا الالتحاق بكلية الشرطة لأصبح ضابطًا، وهو ما حدث بالفعل، وقتها حلم التمثيل كان مؤجلًا، وأثناء خدمتي في البوليس ذهبت لأماكن كثيرة منها الصعيد ومباحث الجيزة والمطار، وبدأت أمنية أن أكون ممثلًا تتسلل بداخلي من جديد، بخلاف تشجيع أصدقائي ودعمهم لي، وقتها قررت أن أحقق حلمي المؤجل».

وتابع: «عام 2018 وبعد ترقيتي لرتبة مقدم، قررت الاستقالة، واتجهت لدراسة التمثيل من خلال عدة ورش منها مع مروة جبريل، ونقابة المهن التمثيلية، وقدمت في مكاتب كاستنج، وبالفعل وقع الاختيار عليّ لتقديم إعلان لأحد البنوك، ومنها مشاركتي في مسلسلات قيد عائلي، شديد الخطورة، وبـ 100 وش، قصر النيل، وخلي بالك من زيزي».

عماد ثابت: المحيطون بي أصابتهم الدهشة لاستقالتي من «الداخلية»

وعن كيفية استقبال أسرته لخبر استقالته من «الداخلية»، قال الفنان عماد ثابت، إنه كانت هناك حالة من الدهشة سواء بين أفراد الأسرة أوبعض المقربين منه، وترديد كلمات متشابهة مثل «حد يعمل كده؟، إزاي تسيب الشرطة؟»، مضيفًا: «لكن اتخذت قراري، وقررت تحقيق حلمي في التمثيل، والسعي وراء شغف جديد، كما سبق وحققت أمنيتي بأن أكون ضابط شرطة».

واستكمل قائلًا: «والحمد لله بعد ما اشتركت في أعمال فنية وظهوري على الشاشة، كان في حالة من الفرحة والتقدير لما فعلته، خصوصًا عندما قدمت استقالتي، كانت بمثابة مغامرة غير محسوبة، لعدم استنادي على وظيفة أو معرفة إذا كان في استطاعتي الحصول على فرصة في مجال الفن الواسع من عدمه، ولكن قررت الدراسة وبعد المثابرة ربنا وفقني».

واختتم عماد ثابت كلامه بقوله «ما زال أمامي تحديات وخطوات أكثر، وأمامي عدد من المشاريع الفنية لن أُفصح عنها في الوقت الحالي، بخلاف مشاركتي في مسلسل القرار الذي يضم عدة حكايات وأشارك في حدوتة منها باسم خيال حلمي، مع عدد من النجوم منهم إدوارد، ونانسي صلاح، وإخراج تامر حمزة».