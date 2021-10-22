محافظ الشرقية يأمر بإيقاف أعمال بناء منزل مخالف

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بإيقاف أعمال بناء مخالفه لمبنى مُقام تحت الإنشاء بعزبة الحكماء التابعة لقرية بني عياط بمدينة أبوكبير، وتحرير محضر للمخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

إيقاف بناء سقف الدور الثالث بمنزل في الشرقية

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قام فريق العمل المشكل من رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بالتوجه للمبنى وتبين قيام صاحبه بتقديم طلب تصالح على الدور الأرضي والأول العلوي وأعمدة الدور الثالث، وقيامه بالشروع في بناء سقف الدور الثالث بالمخالفة، ليقوم فريق العمل المكلف بفك الشدة الخشبية بالدور الثالث وإزالة المخالفه واتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال صاحب المبنى.

وكان محافظ الشرقية، أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لرصد حالات البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية خلال الإجازات والعطلات الرسمية والضرب بيد من حديد حيال كل من تسول له نفسه مخالفة القانون، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في العمل.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وفي السياق نفسه، أكد محافظ الشرقية استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وشدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة.

الجدير بالذكر أنه خلال الأيام الماضية شنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية حملة لإزالة 82 حالة تعدٍ بالبناء المخالف بمساحه 4 ألاف و654 مترا مباني وإزالة 82 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمساحه 114 فدان و21 قيراطا.