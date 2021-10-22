محافظ الشرقية يناشد المواطنين بسرعة تلقي لقاح كورونا

ناشد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المواطنين بسرعة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا من خلال الفرق الطبية المكلفة بذلك والمتواجدة بشكل يومي في المنشآت الحكومية والعامة وأماكن تجمعات المواطنين بالشوارع والأسواق.

المرور علي المنشأت الحكومية العامة والخاصة لمتابعة التطعيمات

وأمر المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور اليومي علي المنشأت الحكومية العامة والخاصة وأماكن تجمعات المواطنين للتأكد من حصول العاملين والمواطنين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو تقديم شهاده تحليل للفيروس (pcr) كل ثلاثة أيام قبل الانتظام فى العمل .

تسجيل بيانات المواطنين وإعطائهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ قامت رئاسة مراكز ومدن «بلبيس - القرين- أولاد صقر - صان الحجر - القرين - الحسينية»، بتشكيل لجان للمرور علي المنشآت الحكومية والمحال التجارية لتسجيل بيانات المواطنين وإعطائهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا حرصا على صحة وسلامة الجميع.

حملات لإزالة الإشغالات من الشوارع ومحيط المدار س

من جهة أخرى، شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات المخالفة من الشوارع والطرق العامة لخلق السيولة المرورية والحفاظ على الشكل الحضاري فضلا عن إيقاف أي محاولات للبناء العشوائي دون تراخيص قانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات في المهد .

وتنفيذا لتعليمات المحافظ قامت رئاسة مدينة صان الحجر برفع الإشغالات بالشوارع والطرق العامة وكذلك في محيط المدارس لتحقيق السيولة والحد من التكدس والزحام وتم نقل الباعة الجائلين من أمام المدارس ورفع المخلفات وتسوية الطرق المؤدية إلى المدراس كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بحمله لرفع وإزالة الإعلانات والبانرات المخالفة وغير المرخصة وذلك بشارع الجلاء وميدان التحرير، وقامت رئاسة حي ثان الزقازيق بحملة لإزالة الإعلانات العشوائية بنطاق الحي حفاظاً على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.