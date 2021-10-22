إجراءات عاجلة من شركة الصرف استعدادا لموسم الأمطار في الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاستعداد الجيد لفصل الشتاء والتعامل مع التقلبات الجوية وهطول الأمطار، من خلال أعمال الصيانة اللازمة لصفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي ومطابق غرف الصرف بالشوارع الرئيسية والجانبية وخاصه الأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار كالأنفاق ومنازل ومطالع الكباري حتي لا تتسبب في إعاقة حركة السيارات والمواطنين.

إجراء أعمال تطهير وصيانة لشبكات الصرف الصحي

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الدفع بعدد من معدات الشركة لتطهير وصيانة شبكات وخطوط انحدار الصرف الصحي بمختلف المراكز والمدن والأحياء لرفع كفاءاتها والحفاظ على استمرارية الخدمة وكذلك مواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار المحتمل خلال فصل الشتاء ومنع تراكم مياه الأمطار بالشوارع تجنبا لإغلاقها وحدوث تكدسات مرورية بها.

تمركز المعدات فى الأماكن البؤر الساخنة

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم وضع خطة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتمركز المعدات فى الأماكن المتوقع تجمع المياه بها، وتجهيز عدد من البدالات ومعدات الكسح لسحب مياه الأمطار أولاً بأول بالإضافة إلى تجهيز غرفة عمليات بالشركة تكون على تواصل دائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، لسرعة التعامل مع المشكلات الطارئة وإيجاد حلول سريعة لها .

طريقة التواصل مع الشركة

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بالتواصل مع الشركة حال وجود شكوى أو الإستعلام من خلال نافذة الشركة الإعلامية الرسمية والتي يمكن متابعتها من خلال الرابط التالي:-

https://www.facebook.com/shapwasco . أو الإتصال على أرقام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ( 125 أرضي / 01205502098 / 01205502086 ).