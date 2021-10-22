نائبة بالشيوخ تلتقي المغني العالمي «آيكون» لمناقشة برامج تنمية إفريقيا

التقت الدكتورة رشا قلج ، عضو مجلس الشيوخ، والرئيس التنفيذي لمؤسسة «ميرك» الدولية الخيرية، بالمغني السنغالي العالمي «آيكون»، لمناقشة برامج مؤسسة «ميرك» وفرص التعاون لدعم تعليم الفتيات والنساء وتمكينهن في المجتمع وبناء قدرات الرعاية الصحية في أفريقيا.

التعاون والدعم لتنمية إفريقيا

وعن حديثها عن لقائها مع النجم العالمي «آيكون»، قالت الدكتورة رشا قلج: «أنا شخصياً أحب أغانيه، وبصفتي امرأة إفريقية، فأنا فخورة بإنجازه العالمي ومكانته كفنان أفريقي، وأتطلع إلى مزيد من التعاون والدعم بيننا وبناء القدرات في قارتنا».

وحسب البيان الصادر اليوم، أثنى «آيكون» خلال الاجتماع، على الدور الفعال الذي تلعبه مؤسسة «ميرك» الخيرية برئاسة الدكتورة رشا قلج في تنمية قارة إفريقيا، مضيفا أنه يتطلع إلى التعاون المثمر بين الطرفين.

التمكين الاقتصادي

وأعرب «آيكون» عن إعجابه الشديد بمبادرات مؤسسة «ميرك» الدولية الخيرية بإفريقيا وعلى رأسها حملة «أكثر من أم»، لتمكين النساء المصابات بالعقم من خلال الوصول إلى المعلومات والصحة وتغيير النظرة المجتمعية والتمكين الاقتصادي، بمشاركة أكثر من 20 سيدة أولى إفريقية كسفيرات للمبادرة، كما تساهم المؤسسة في تحسين مستقبل مئات الفتيات الإفريقيات من خلال برنامجها «تعليم ليندا» من خلال دعم تعليم العديد من الفتيات ذوات الأداء العالي من خلال تقديم المنح الدراسية والمنح التي يمكن أن تغطي الرسوم المدرسية والزي المدرسي وغيرها من الضروريات حتى يتمكنوا من تحقيق ذاتهم وتحقيق أحلامهن.

تمكين المرأة

وأكدت الدكتورة رشا قلج أن تمكين المرأة يبدأ بالتعليم، لتمكينها من أن تكون أكثر صحة وقوة واستقلالية، وعلاوةً على ذلك تحسين و دعم رعاية المرضى عن طريق تدريب الكوادر الطبية في إفريقيا، إذ يستفيد أكثر من 1200 طبيب من 44 دولة من المنح الدراسية في جميع التخصصات الطبية و خاصه في المجالات الحرجة و الغير مدعومة او غير متوفرة مثل علم الأورام، والسكري، وطب القلب والأوعية الدموية الوقائي، والغدد الصماء، والطب الجنسي والإنجابي، وطب الجهاز التنفسي، وعلم الأجنة والخصوبة، وأمراض العيون، والطب النفسي السريري، وأمراض الجهاز الهضمي، والأمراض الجلدية، والرعاية الحرجة و الطفال وغيرها.