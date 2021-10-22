الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالخطوات

يبحث قطاع كبير من المواطنين، عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، وتصدرت محركات البحث عبر شبكة الإنترنت، خوفا من تأخر السداد وتوقيع الغرامة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء؛ استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

وعن إمكانية الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء فيتم على النحو التالي:

أولا: يجري الاستعلام عن فاتورة الاستهلاك الشهرية، من خلال تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء عبر الضغط هنـــا.

ثانيا: بعد الدخول علي رابط شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، يجب اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء:

1- الضغط على قسم الخدمات.

2- اضغط على الاستعلام عن الفواتير مباشرة.

3- تحديد اسم المنطقة الخاصة بكل مواطن.

4- إدخال الاسم ورقم العداد الذي يتكون من 10 أرقام.

5- الضغط على زر استعلام.

كيفية اختبار عداد الكهرباء

ويمكن اختبار عداد الكهرباء، وفقا لما نشرته صفحة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على النحو التالي:

1- افصل جميع أجهزة المنزل (فصل الفيش وليس مفاتيح اللوحة).

2- يتم تسجيل قراءة العداد بعد فصل كل الأجهزة وذلك بالنسبة للعداد الميكانيكي والديجيتال، أما بالنسبة للعداد مسبق الدفع يتم تسجيل الرصيد المتبقى بالعداد بعد فصل كل الأجهزة.

3- بعد مرور ربع ساعة من الفصل أعد تشغيل الأجهزة وسجل القراءة مرة أخرى أو المبلغ المتبقى، وإذا وجدت القراءة ثابتة أو المبلغ ثابت فاطمئن.

4- وفي حال تغيرت القراءة أو المبلغ المتبقى توجه للشركة لطلب فحص العداد معمليًا.

المستفيدون من شركة توزيع الكهرباء

وفي سياق متصل، أعُلن عدد المشتركين المستفيدين من خدمات شركة توزيع كهرباء جنوب القاهرة، ويبلغ 5.4 مليون مشترك، منهم 4.3 مليون يتبعون قطاع شبكات الجيزة، تضم إدارات: الدقي وبشتيل وبولاق الدكرور والهرم 1 والهرم 2 وفيصل و6 أكتوبر1 و6 أكتوبر2 والشيخ زايد وشمال ريف الجيزة 1 وشمال ريف الجيزة 2 ووسط ريف الجيزة وجنوب ريف الجيزة.