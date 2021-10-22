القصة الكاملة لمقتل موظف بكرداسة.. «ما تركنش عربيتك هنا»

في حوالي الساعة الثانية ظهرًا، كانت الأجواء هادئة في المنطقة كعادتها، وأوقف أحد الأشخاص سيارته أمام منزل جاره الذي يعمل موظفا في هيئة الطرق، وعندما سمع الموظف صوت السيارة بالخارج، خرج من منزله لمعاتبة جاره على ركن سيارته أمام منزله؛ ليتحول العتاب إلى مشادة كلامية بين الطرفين، تطورت إلى مشاجرة، واستخدام أسلحة بيضاء، وتدخل الجيران سريعًا ونجحوا في فض الخلاف بين الطرفين.

شومة و3 سكاكين

ولكن لم ينته الأمر عند ذلك الحد؛ فأسرع صاحب السيارة الذي يعمل حلاقا، وأحضر 3 من أبنائه ومعهم شومة و3 سكاكين، واعتدوا على الموظف وشقيقه ونجل شقيقه، موجهين له عدة طعنات في أماكن متفرقة من الجسد ليسقط على الفور غارقًا في دمائه.

دماء الموظف تكسو الشارع

ووسط صرخات النساء والأطفال، حمل أهالي كرداسة الموظف والدماء تتساقط من جسده، متجهين به إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه؛ ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

النيابة تأمر بحبس المتهمين

وورد بلاغ لرجال المباحث بالواقعة، وانتقلت جهات التحقيق لمعاينة مكان حادث بأحد شوارع منطقة كرداسة، والتي أمرت بحبس المتهمين بقتل الموظف 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطبت النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

الاستماع لأقوال الجيران والشهود

كما تبين من خلال التحريات وسؤال الجيران والشهود في مكان الواقعة، أن سبب الخلاف بين الموظف وجيرانه يرجع إلى قيام أحد المتهمين بإيقاف سياراته أمام منزل المجني عليه، ما تسبب في نشوب مشاجرة بينهما واستخدام الأسلحة البيضاء، ما أسفر عن مصرع المجني عليه مصابًا بعدة طعنات، وتم ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.