مقتل موظف بالرصاص على يد مسجل لخلافات سابقة بالمنوفية

أقدم مسجل خطر على قتل موظف بهيئة السكك الحديدية، بإطلاق النار عليه، في قرية "عرب الرمل"، التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، علي خلفية خلافات سابقة ومشاجرة بين المتهم وابن المجني عليه، مما تسبب في صدور حكم من المحكمة بحبس المتهم.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بوفاة "ط. ع."، 55 سنة، عامل بهيئة السكة الحديد، فور وصوله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، متأثراً بإصابته بطلقات خرطوش، أودت بحياته

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة قويسنا، بقيادة الرائد أحمد شمس، رئيس المباحث، إلي مكان الواقعة، وتبين من سؤال شقيق المجني عليه، ويُدعى "م. ع."، 45 سنة، عامل، اتهم المدعو "ع. ش."، 33 سنة، عاطل ومسجل خطر، يقيم بنفس القرية، بقتل شقيقه.

وأضاف أن المتهم أقدم على قتل المجني عليه، بسبب وجود خلافات سابقة بينهما، حيث سبق وحدثت مشاجرة بين المتهم وابن المجني عليه، وصدر حكم قضائي بحبس المتهم، على خلفية تلك المشاجرة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي، وبإعداد الأكمنة الثابته والمتحركة، تم القبض علي المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، بدائرة مركز شرطة قويسنا، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.