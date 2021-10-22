«الشرشابي»: وعي المواطن بأهمية النظافة هو العنصر الأساسي لنجاح المنظومة

قال اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة بالقاهرة، اليوم، إن منظومة النظافة الجديدة تتطلب دعم ووعي من المواطن بأهمية المجهود المبذول ودوره في الارتقاء بالمنظومة والحفاظ على نظافة الشوارع، وذلك بعدم إلقاء القمامة ومخلفات الهدم في الشوارع، مؤكدا أن وعي المواطن بأهمية المنظومة ومشاركته فيها هو العنصر الرئيسي في نجاحها.

توفير كل المعدات

وأضاف الشرشابي، في تصريح لـ«الوطن»، أن هيئة النظافة متوفر بها كل الأدوات والمعدات اللازمة للعمل على استعادة الوجه الحضاري والجمالي للقاهرة والحفاظ على ما يتم من رفع كفاءة للشوارع والميادين وأعمال التجميل والتشجير والإنارة.

وأضاف أن هيئة النظافة تقوم بأعمال جمع سكني وتجاري، وتنظيف شوارع وإنارة وتجميل لإحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية، بينما تتولى شركتان من القطاع الخاص، أعمال النظافة داخل أحياء المنطقة الشرقية والغربية، ويتم تسليمهما الأحياء تباعا لتولي مهام المنظومة الجديدة.

المواطن مراقب على منظومة النظافة

ودعا الشرشابي، المواطنين للعمل كمراقب ومسئول مع الحكومة على تطبيق منظومة النظافة، والإبلاغ الفوري عن أي قصور موجود في أي حي أو منطقة، خاصة مع توافر وسائل تقديم الشكاوى.

وأشار رئيس هيئة النظافة بالقاهرة إلى أنه تم التعاقد مع شركتين، وأي تقصير يُعامل بالقانون من خلال المراقبين، وحاليا يتم دعم تلك الشركات لإنجاح المنظومة من أجل الحفاظ على جمال العاصمة واستعادة بريقها، ولن يتم قبول أي تقصير سواء من العاملين بهيئة النظافة أو الشركات الخاصة.

18 ألف طن مخلفات يوميا من القاهرة

ولفت إلى تجميع نحو 18 ألف طن مخلفات من القاهرة يوميا، مؤكدا أن نجاح منظومة النظافة يتطلب تنفيذ الجمع السكني بنسبة 100%، ومنع ظاهرة التخلص من القمامة بإلقائها في الشارع، ومع المنظومة الجديدة لا يتم تحميل المواطن أي أعباء جديدة؛ فالرسوم تسدد على فاتورة الكهرباء، وأي جامع قمامة أو متعهد يطلب من المواطنين دفع أموال مقابل أعمال النظافة عليهم الإبلاغ الفوري عنه؛ لاتخاذ إجراء قانوني ضده.