برنامج «حياة كريمة» يوفر معدات لورشة «عم طه» بالدقهلية

عرض برنامج «حياة كريمة» المذاع على قناة «dmc» الذي يقدمه ياسين الزغبي، حلقة عن حالة «عم طه»، في مركز شربين بمحافظة الدقهلية، إذ وفر له البرنامج معدات في ورشته لتساعده على العمل.

العمل منذ الصغر

وروى «طه»، في لقاء مع البرنامج، أنه كان يريد البدء في العمل منذ الصغر، بسبب الظروف الصعبة التي عاشها، وكان يذهب إلى العمل بعد المدرسة، وتعلم في منطقة دمياط الجديدة، وكان يسافر لمسافة كبيرة نظرًا لبعد الورشة عن مكان سكنه، ثم جهز نفسه وفتح ورشة صغيرة بالقرب من مسكنه، وبعدها تزوج، وكان ينفق على أسرته ووالدته، موضحًا أنه افتتح هذه الورشة منذ 2019.

طه: مررت بالكثير من الأوقات الصعبة

وقال «طه» إنه مر بالكثير من الأوقات الصعبة، ولكنه يعرف جيدًا أن كل شيء لن يحدث بسهولة، ويجب على الإنسان أن يسعى في حياته، معقبًا: «لو متضغطش عليا مش هعرف أشيل مسؤولية، وافتح بيت، وأتجوز وأربي بنتي.. ونفسي بنتي تطلع دكتورة».

وأشار إلى أن الورشة تنقصها بعض القطع من المعدات لتسهل عليه العمل، مشيرًا إلى أنه يعمل بالمعدات المتاحة حتى يستطيع الإنفاق على ابنته وأسرته ويربي ابنته بشكل جيد، معربًا عن أمله في أن يكون لديه الكثير من العمل ليسهل عليه الإنفاق على أسرته.

ويعرض برنامج «حياة كريمة» على قناة DMC، ويقدمه ياسين الزغبي، ويوفر البرنامج مساعدات للعديد من المواطنين الذين يحتاجون لبدء مشاريعهم الخاصة، التي تؤمن لهم الحياة الكريمة وتجعلهم فاعلين ومنتجين في المجتمع، كما يقدم البرنامج الدعم للمواطنين، من خلال توفير كل احتياجاتهم للنهوض بمستواهم المادي والمعيشي.