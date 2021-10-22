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القبض على عنصرين إجراميين بحوزتهما 192 طربة حشيش بالبحيرة

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الوطن
06:54 م | الجمعة 22 أكتوبر 2021
مديرية أمن البحيرة

مديرية أمن البحيرة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض عن اثنين من العناصر الإجرامية بالبحيرة، بحوزتهما 192 طربة لمخدر الحشيش وزنت 19,200 كيلوجرام، ومبلغ مالي وهاتفي محمول. 

جهود الداخلية لمكافحة المخدرات 

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، في مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة، نشاط التشكيل العصابي الذي اتخذ من دائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

اعترافات المتهمين 

وبمواجهة المتهمين، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، وأيدا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و350 ألف جنيه. 

 

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