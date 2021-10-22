السجن 10 سنوات لأب هتك عرض طفلته.. «الأم أنقذتها»

في غياهب السجن يقبع «الأب الذئب» خلف القضبان لقضاء عقوبة السجن 10 سنوات، لما اقترفته يداه بحق طفلته، إذ عاقبت محكمة الجنايات بتلك العقوبة بتهمة هتك عرض طفلته «سلمى» داخل منزل الأسرة في مصر الجديدة، وبحسب أوراق القضية ونص قرار إحالة الأب إلى محكمة الجنايات، تبين أنه موظف في المعهد القومي للأورام اعتدى على ابنته جنسيًا خلال نومها.

تحقيقات القضية

وبينت التحقيقات في القضية التي حملت رقم 6710 لسنة 2021 جنايات مصر الجديدة المقيدة برقم 2202 لسنة 2021 کلي شرق القاهرة، أن المتهم يبلغ من العمر 54 عاما، ويعمل بإدارة العلاقات العامة بمؤسسة المعهد القومي للأورام، تم ضبطه وحبسه بعدما أدانته التحقيقات بهتك عرض ابنته «سلمى» البالغة من العمر 16 عاما، بالقوة وذلك بأن أمسك بيديها عنوة وحسر عنها ملابسها كاشفا عورتها وتحسس مواضع العفة من جسدها وواقعها عنوة ما أخل بحيائها إخلالا جسيما، في غضون عامي 2020 و2021.

هتك عرض ابنته بالقوة

وبحسب أوراق القضية فإن المتهم تربص بابنته وقت نومها خلال وجودهما في المنزل بمفردهما، مستغلًا وجود زوجته في منزل أسرتها، واعتدى عليها بالقوة وهددها بالقتل في حالة إذا ما تحدثت إلى والدتها، وأن الفتاة ظلت تكتم فعلة والدها النكراء لكنها فوجئت به يحاول الاعتداء عليها مرات متجددة فأسرعت إلى والدتها وأخبرتها بما حدث، فاصطحبت والدة الفتاة ابنتها إلى قسم شرطة مصر الجديدة وحررت محضرًا بالواقعة.

النيابة تحيل المتهم بهتك عرض ابنته للجنايات

أوضح نص قرار إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات أنه ارتكب الجناية المؤثمة وفقا المادة 268 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2011 والمادتين1 و2، و116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل وبعد الاطلاع على المادة رقم 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، فإنه تمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم وفقًا لمواد الاتهام والوصف الواردين بقرار إحالته إلى محكمة الجنايات.