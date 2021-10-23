حظك اليوم برج الميزان السبت 23-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يسمح مولود برج الميزان، للآخرين بالتأثير عليه وعلى قراراته أحياناً، كما يميل لإرضاء شريكته وإسعادها بقدر ما يستطيع، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

القمر في منزل الحظ يساعدك أن تحقق مكاسب وتزن الأمور بعقلانية وتتوصل للحل الأمثل.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

المريخ وعطارد في برجك يمنحانك قوة سحر ويقظة ذهنية ويساعدك ذلك على اكتشاف أمور خافية.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة ديانا حداد ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.