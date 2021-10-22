حظك اليوم برج الميزان الجمعة 22-10-2021 مهنيا وعاطفيا

دائما ما يتصرف مولود برج الميزان في كافة أمور حياته بشكل يميل للاتزان فهو من الأبراج التي تتحدث عن نفسها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

القمر في منزلك الثامن يدفعك اليوم لتخطط جيدا لمستقبلك وتزدهر مواهبك الحسابية ويساعدك ذلك على موازنة حالتك المادية.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

الشمس والمريخ وعطارد ببرجك ويساعدك ذلك على توطيد علاقتك بمن تحب وبمن حولك.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.