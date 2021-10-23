حظك اليوم برج العقرب السبت 23-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج العقرب أنه دائم البحث عن الحقيقة، ولا يهدئ حتى يجدها، وعقله لا يتوقف عن التفكير، كما أنه واثق بشدّة من نفسه لدرجة أنّه قد يبدو مغرور، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم على القيام بالدور المناسب في مختلف المواقف والوقت مناسب للبيع والشراء.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

الشمس في برجك تمدك بحضور أخاذ وتعدك بأوقات حلوة تقضيها مع الأحباب والأصدقاء، فقط لا تعلن خططك وأخبارك.

من أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.