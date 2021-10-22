حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب يختار كلماته بعناية حرصًا على مشاعر الآخرين، كما أن لديه شخصية غيورة بشكل كبير، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

احمِ نفسك وحافظ على حقوقك، وكن حذرا ولبقا، وحاول أن ترد على الاستفزازات بأسلوب هادئ.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

القمر في مواجهة برجك قد يجعلك اليوم راغبا في التمرد على القيود.. حاول أن تتجنب المبالغة في الغضب تفاديا للصدام.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجمة العالمية جوليا روبرتس، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أكتوبر.