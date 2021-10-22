السجن 15 عاما لعامل قتل صديقه بالشرقية: اختلفا على مبلغ مالي فمزق جسده

في ساعة متأخرة من الليل، توجه «حمدي. ر»، 27 سنة، صنایعي کريتال، إلى منزل زميله «سيد. ح» بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وطالبه بمبلغ مالي، اختلفا عليه في وقت سابق، وما أن تجاذبا أطراف الحديث، حتى وقعت بينهما مشاجرة، قام خلالها الأول بانتزاع «سكين» وتعدى به على الثاني، مسددا له عدة طعنات في رقبته، ما أدى لوفاته في الحال.

هاتفين ومبلغ مالي حصيلة جريمة القتل

المتهم ترك جثمان زميله غارقا في الدماء وقام بسرقة متعلقاته «هاتفين محمول وملبغ مالي» ولاذ بالفرار، قبل أن تتمكن الشرطة من ضبطه، وإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارا بحبسه لمدة 15 عاما.

تفاصيل تنفيذ جريمة القتل بسبب مشاجرة على الفلوس

تعود أحداث القضية رقم 14508 لسنة 2021 جنايات أبو كبير، المقيدة برقم 864 لسنة 2021 كلي شمال الزقازيق، لتلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد باتهام «حمدي . ر . م . م» 27 سنة صنایعي کريتال، مقيم بأبو كبير، بقتل المجني عليه «سید . ج . م . ع»، عامل، بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، فأعد لهذا الغرض سلاحا أبيضا (سكين) وما أن ظفر به بمكان الواقعة، حتى باغته بتسديد عدة ضربات في عنقه ورأسه، قاصدا من ذلك قتله على أثر خلافات مالية سابقة بينهما، فأحدث به الإصابات، التي أودت بحياته.

واقترنت تلك الجناية بأخرى تلتها، وهي سرقة (عدد اثنين هاتف محمول ومبلغ مالي) والمملوكين للمجني عليه، فيما قام المتهم «کریم . س . ا»، صديق الجاني، بإخفاء الهاتف الخلوي المملوك للمجني عليه.

دماء وبعثرة محتويات في مكان الجريمة

وبانتقال فريق النيابة لمعاينة الواقعة، وبالدلوف من البوابة الرئيسية للمنزل، تبين وجود طرقة صغيرة في مواجهة الداخل من البوابة ويوجد في مواجهة الطرق السلم الصاعد للدور الثاني، وتبين تواجد جثة المتوفى، كما تبين تواجد غرفة نوم المتوفي يمين الداخل من باب الشقة، وبالدلوف إليها تبين تواجد شباك في مواجهة الداخل من باب الغرفة، ويوجد بها دولاب خشبي على يسار الداخل من الغرفة، وكذا سرير خشبي (تبين تواجد ملابس مبعثرة عليه) على يمين الداخل من باب الغرفة، ويوجد منضدة أمام السرير وكرسي صغير، كما عثر على بعض أعقاب السجائر، وبعض المأكولات، وتم العثور على عدد من الملابس عليها آثار دماء آدمية داخل غرفة المتوفى.

السجن للمتهم وشريكه

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارا بحبسهما.