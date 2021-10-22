موقف أرملة صاحب المعاش من الاستفادة بالتأمين الصحي

قالت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إنّ صاحب المعاش ينتفع بخدمات التأمين الصحي، إذا أبدى الرغبة بالانتفاع بتأمين المرض في تاريخ تقديم طلب الصرف، مقابل خصم 1% من قيمة المعاش لصالح التأمين الصحي.

انتفاع أرملة صاحب معاش بالتأمين الصحي

وأشارت الهيئة إلى أنّ أرملة صاحب المعاش تنتفع بخدمات التأمين الصحي، مقابل خصم قيمة الاشتراك عن التأمين الصحي بواقع 2% من قيمة المعاش.

التأمين الصحي لأرملة صاحب المعاش

وبحسب الهيئة، يحق لأرملة صاحب المعاش الانتفاع بنظام التأمين الصحي بعد وفاته، إذا تمتع صاحب المعاش بتأمين صحي وهو على قيد الحياة، في حالة كان يعمل بالقطاع الحكومي، شركة قطاع عام، قطاع الخاص، كان سائق، عامل مخابز، أو عامل مقاولات.

إجراءات انتفاع الأرملة بالتأمين الصحي لصاحب المعاش

- التقدم بطلب لمكتب التأمينات الموجود به ملف المعاش لخصم استقطاع التأمين الصحي بنسبة 2% من نصيب الأرملة في المعاش «20 جنيهًا لكل 1000» وذلك لحساب التأمين الصحي.

- ملء استمارة التأمين الصحي بمعرفة المختص، وإرفاق صورة شخصية للأرملة، وختم الاستمارة بخاتم شعار الجمهورية.

- تسلم الاستمارة للأرملة لتقديمها للتأمين الصحي، وتحصل على بطاقة تأمين صحي في نفس اليوم.

- التأمين الصحي لأرملة صاحب المعاش اختياري ولا يتم الخصم من المعاش إلا إذا تقدمت بطلب يفيد ذلك، ولا يجوز العدول عنه بعد الاشتراك فيه.

ونوهت هيئة التأمينات في وقت سابق، بأنّه لا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذي طلب عدم الانتفاع بتأمين المرض، العدول عن طلبه.

يأتي ذلك في إطار تحقيق الأمان الاجتماعي للمجتمع المصري وتقديم الخدمات التأمينية بسهولة ويسر، وفاءً وعرفانا لمن أفنوا عمرهم في العمل من أجل رفعة الوطن ولأسرهم من بعدهم، لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بأعلى درجات الشفافية من خلال اعتماد استراتيجية التحول الرقمي والشمول المالي مع تطبيق المعايير الدولية ومبادئ الحوكمة، وتحقيق الاستثمار الأمثل لأموال التأمينات الاجتماعية بهدف تحقيق الاستدامة المالية للنظام.