طفل يحقق حلم والدته بالحصول على شقة.. اشتراها بقراءة 100 كتاب «فيديو»

عرض برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، تقريرا تلفزيونيا عن حكاية مؤثرة لطالب في الصف الثاني الابتدائي يدعى «معاذ»، فائز بالمركز الرابع في تحدي القراءة، ضمن المشروع الوطني للقراءة.

القراءة ليس لها حدود وتناسب أي عمر

وقال الطفل «معاذ» خلال التقرير، إن القراءة ليس لها حدود، وليست فقط للصغار أو للكبار ولكن لأي عمر، إذ أن القراءة مناسبة لأي شخص، «بحب الاختراع والاكتشاف وعالم، نفسي اكتشف مواد جديدة مضادة للجاذبية وتفيد البشرية، وحلمي التاني أكون طبيب أسنان، وهي مهنة هادية ومن غير الأسنان مش هنقدر ناكل أو نشرب، فقررت أكون طبيب أسنان».

وأضاف أنه بعد دخوله المسابقة قرأ الـ 30 كتابا بصعوبة، ولكن بفضل الله استطاع تلخيصهم، ثم دخل المراحل، فالمرحلة الأولى كانت سهلة، وفي النهاية كان واثقا من نفسه وفاز بالتحدي، وحصل على المركز الأول على فئته، والرابع على الأربعة الأوائل بشكل عام.

أحمد فايق: خدوا الحكمة من معاذ ومتنخدعوش فيه

«خدوا الحكمة من معاذ ومتنخدعوش فيه ولا تقولوش بقى إحنا يا كبار هناخد الحكمة من طفل عنده 9 سنوات؟»، بهذه الكلمات تحدث الإعلامي أحمد فايق عن الطالب «معاذ»، خلال التقرير، ناصحا بضرورة سماعه والتعلم من تجربته فالرجولة وتحمل المسؤولية ليس لهما عمر.

وأضاف خلال التقرير، أن الطفل قرأ 100 كتاب وفهمها، وتناقش في 30 كتابا، هي فئة الجائزة الخاصة به واستطاع تصدر الفئة وحصل على المركز الرابع في تحدي القراءة، رغم أن أهدافه كانت مختلفة تماما، وكان معظمها منصبا القيمة المالية للجائزة بهدف شراء شقة لوالدته، «عرفتوا إن الرجولة والمسؤولية ملهمش سن؟».

قدوته توماس إديسون وطموحه الاختراع

ولفت إلى أن «معاذ» يقرأ كل كتاب يجده، كما يحب توماس إديسون مخترع المصباح ويعتبره قدوته، متمنيا السير على خطاه ويخترع أشياء مفيدة للبشرية، وطموحه الثاني أن يكون طبيب أسنان.

وأوضح أن الفضل في كل ذلك لوالدته، و«كريمة» معلمته في مادة اللغة العربية التي اهتمت بتعليمه مهارات القراءة وشجعته على الاشتراك في المسابقة.