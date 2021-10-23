سرطان العظام ينهش جسد «السيد» بالشرقية.. ووالده يستغيث لسرعة علاجه

«السرطان بينهش جسد ابني ومش لاقي له علاج بسبب الروتين وقوائم الانتظار وأنا واقف عاجز بين الفقر وقلة الحيلة».. بتلك الكلمات بدأ «عامر سالم»، عامل مقيم بقرية العساكرة التابعة لمركز منشأه أبوعمر بمحافظة الشرقية، حديثه مع «الوطن»، عن معاناة ابنه «سيد» 14 عاما، طالب بمعهد إعدادي أزهري، بعدما اكتشفوا إصابته بمرض سرطان العظام دون حصوله على العلاج حتى الآن.

اكتشاف إصابة الطفل بالسرطان

ويروي الأب تفاصيل إصابة ابنه بـ السرطان قائلا: «قبل 3 أشهر توجه ابني لأداء صلاة العصر في أحد المساجد بالقرية وأثناء عودته سقط على الأرض بعدما تعثرت قدماه في حجر وأصيب بكسر في القدم وتم نقله إلى المستشفى وعمل جبيرة له واستمر على هذه الحال لمدة 3 أشهر».

وتابع: «بعدما تم فك الجبيرة بدأ يظهر في ساقه ورم يكبر حجمه يوما تلو الآخر، وتوجهنا إلى طبيب أورام لتوقيع الكشف الطبي عليه وأخبرنا الطبيب بضرورة عمل تحليل لـ الورم لتحديد مرضه بشكل دقيق».

وأردف: «اضطررت للاستدانة لإجراء تحليل للورم في أحد المستشفيات الخاصة وتبين إصابته بسرطان في العظام».

انتشار سرطان العظام في جسد الطفل

وانهمر الأب في البكاء قائلا: «خلال شهرين انتشر السرطان في جسد ابني بشكل سريع ووصل إلى الصدر وأسفل الرئتين»، مضيفا «توجهت منذ أسبوعين إلى مستشفى 5757 أملا في علاجه إلا أنهم أخبروني أنه توجد لديهم قائمة انتظار منذ شهر سبتمبر، وغير متاح علاج ابني حاليا، وأبلغوني بالتوجه إلى معهد الأورام وطلب الأطباء إجراء أشعة له وعند توجهي لعمل الأشعة أخبرني أحد الموظفين أن الجهاز به عطل ويحتاج إلى 10 أيام للصيانة وإصلاحه».

انتظار الدور للحصول على العلاج

وأضاف: «توجهت إلى مستشفى المبرة للتأمين الصحي بالزقازيق قاطعا مسافة أكثر من 400 كيلو متر ذهابا وإيابا، محاولا في محاولة لإجراء الأشعة لابني، خاصة أنه لديه تأمين صحي باعتباره طالبا في الأزهر إلا أنهم أخبروني أنني عليا الانتظار 5 أيام وإجراء الأشعة يوم 27 أكتوبر الجاري طبقا للدور».

وأكد الأب أنه غير قادر ماليا على توفير العلاج لابنه على نفقته الخاصة مشيرا إلى أنه عامل باليومية ولديه اثنين من الأبناء غير «السيد»، وأن الأجر الذي يحصل عليه من عمله يكفي قضاء احتياجات من المأكل والمشرب والمصاريف الدراسية بالكاد.

مناشدة لوزيرة الصحة وشيخ الأزهر

وناشد الأب وزيرة الصحة وشيخ الأزهر، لإنقاذ ابنه وتوفير العلاج اللازم له خاصة أن يعاني من المرض منذ فترة دون أن يحصل على جرعة واحدة من العلاج.