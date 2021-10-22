تصفية عدادات المياه وحرب على الحشرات والقوارض.. أبرز أخبار المنيا

أعلنت شركة مياه المنيا، رصد تراكمات الاستهلاك بعدادات المياه، وحسابها بالسعر التراكمي، وأطلقت مديرية الصحة قافلة في قرية جبل الطير القبلية بمركز سمالوط، وشنت إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بالتنسيق مع مديرية الزراعة حملات لمواجهة انتشار القوارض والحشرات.. كانت هذه أهم أخبارمحافظة المنيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

قافلة طبية علاجية مجانية لأهالي قرية جبل الطير

مديرية الصحة بالمنيا، نظمت قافلة طبية علاجية مجانية لأهالي قرية جبل الطير القبلية بشرق النيل بمركز سمالوط، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين. وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1867 حالة، وصرف الأدوية وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تصفية عدادات المياه والحساب علي السعر التراكمي

وأعلنت شركة مياه الشرب بالمنيا، عن رصد كميات الاستهلاك المتراكمة بعدادات المياه وحسابها علي السعر التراكمي، وطالبت المواطنين بالتأكد من القراءة الموجودة في العدادات ومطابقتها بالقراءة المدونة في آخر فاتورة تحصيل، وفي حالة عدم التطابق بين القراءة والفاتورة يتم التواصل مع خدمة العملاء بالشركة أو التسجيل من خلال تطبيق قراءتي بدءا من الأول من نوفمبر المقبل وحتي يوم 15 من نفس الشهر.

مكافحة القوارض على مساحة 3800 كيلو متر

ونفذت مديرية الصحة، بالتنسيق مع الزراعة، أعمال الحملة القومية للقضاء على القوارض والحشرات، حيث تمكنت إدارتي الأمراض المتوطنة ومكافحة ناقلات الأمراض من القضاء علي القوارض والحشرات بالمدن وخارجها، من خلال استخدام المبيدات المناسبة والطرق الفعالة، حيث تم استهداف ترعة الإبراهيمية وطرادي نهر النيل والأماكن عالية الكثافة، وتمت مكافحة القوارض بمساحة 3800 كيلو متر، كما تم تعفير 1775 كيلو متر لمكافحة الحشرات.