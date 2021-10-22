«العماوي»: دعم النزاهة يهدف إلى سد الثغرات أمام ممارسات الفساد المرفوضة

قال الدكتور أيمن العماوي، أحد الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي، مدير إدارة دعم النزاهة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية، إن المقصود بدعم النزاهة هو تعزيز مبادئ النزاهة وهي الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد، وهي أساس عمل إدارات دعم النزاهة على مستوى 25 شركة موزعة في جميع محافظات الجمهورية تحت مظلة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مشيرا إلى أن الفريق يهدف إلى سد الثغرات أمام كافة ممارسات الفساد المرفوضة.

الاستفادة من التجارب الناجحة

وأوضح العماوي في حوار خاص لـ«الوطن»، أن فريق دعم النزاهة، كان يعمل بكل جهده واستطاع تعظيم الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال دعم النزاهة، وتم استحداث فئة أفضل فريق عمل ضمن فئات الجائزة خلال الدورة الثانية لها..

تشكيل فريق دعم النزاهة

وأوضح أن فريق دعم النزاهة، تم تشكيله من مجموعة من مديري إدارات دعم النزاهة في الشركة القابضة والغربية والدقهلية والإسكندرية، وبرئاسة غادة عبدالوهاب، وتم العمل على مجموعة من المهام المحددة للفريق على رأسها تعميم التجارب الناجحة في الشركات وتعظيم الاستفادة منها بما يتماشى مع آليات الحوكمة ورؤية مصر 2030.