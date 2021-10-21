مدير مستشفى العامرية: المصابون بعقر كلب مسعور تلقوا المصل

قال الدكتور مصطفى حسين الطويل، مدير مستشفى العامرية العام بالإسكندرية، إن 37 مواطنا أصيبوا بعقر كلب مسعور في الإسكندرية أمس الأول الثلاثاء، نافياً ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بأن تلك الحالات كانت على أيام متباعدة وأنها قد تكون نتيجة إصابة من أكثر من كلب مسعور ومختلف عن الآخر.

تفاصيل حالات عقر كلب مسعور لأشخاص في الإسكندرية

وأضاف «الطويل»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم الخميس، أن جميع المصابين بعقر الكلب المسعور غرب الإسكندرية، تلقوا الجرعة الأولى من مصل عقر الكلاب، فيما سيتم تحصيل الجرعة الثانية بعد 3 أيام من تاريخ الجرعة الأولى ثم تتوالى باقي الجرعات وفقا للبروتوكول.

مستشفى العامرية توفر مصل عقر الكلاب

وأكد أن جميع الحالات التي تم عقرها من قبل الكلب المسعور تلقوا المصل وهم في حالة صحية جيدة، نافياً ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بأن مستشفى العامرية لم تطعم المصابين بالمصل، مؤكداً أن المستشفى لديها المصل وقدمته بالفعل للحالات.

القضاء على كلب مسعور في الإسكندرية

يأتي ذلك بعدما تمكنت قوة من شرطة الخيالة في الإسكندرية، بالتنسيق مع حي العجمي والطب البيطري، ومديرية البيئة بالإسكندرية، من القضاء على كلب مسعور بنطاق الكيلو 21 بحي العجمي، هاجم عدداً من الأهالي، وعقر 37 شخصاً أمس الأول الثلاثاء، وذلك بعد عملية بحث وتمشيط استمرت على مدار 24 ساعة حتى لحظة قتله.