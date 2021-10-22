«رافع مياه» جديد في الإسكندرية ضمن أعمال «حياة كريمة»

تفقد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب في محافظة الإسكندرية، قطاع غرب المدينة والذي يبدأ من منطقة القباري وحتى برج العرب.

وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان، عن أن رئيس شركة مياه الشرب في الإسكندرية بدأ جولته بمقابلة العديد من المواطنين بفرع القباري الموجود بالورديان؛ للاطمئنان على حسن المعاملة وسرعة تلبية احتياجتهم، والوقوف مع المحصلين لتحفيزهم على زيادة التحصيل والقراءات، ومقابلة مسؤولي الاشتراكات لمتابعة التغيرات التي تحدث في بعض المنشآت.

التأكد من أعمال الصيانة للطلمبات وغسيل الخزانات

وتابع رئيس الشركة، بأن أعمال رافع «الكيلو38.5»، وهو رافع جديد يتم إنشاؤه ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيرا إلى أن العمل يسير طبقا للبرنامج الزمني وتم الانتهاء من فض الخزان وجار الانتهاء من الهيكل الخرساني لعنبر الطلمبات والمحولات.

كما تفقد رافع برج العرب، لا سيما أن المنطقة تشمل أعمال توسعات جديدة؛ للتأكد من أعمال الصيانة بالنسبة للطلمبات وغسيل الخزانات.

التأكيد على خدمة المواطنين وتسهيل الإجراءات

وتوجه «جابر» أثناء جولته إلى رافع الدخلية؛ لمتابعة الصيانة وأعمال غسيل الخزانات الموجودة، والتأكد من سلامة الطلبمات القائمة على العمل، ثم توجه إلى فرع العجمي والساحل، لأخذ بعض العينات من التعاقدات «شهور 7/8/9/10»؛ للتأكد من الالتزام باللائحة وتطبيق القوانين الخاصة بالتجاري ومقابلة المحصلين والقراء لحثهم على العمل مع التأكيد على خدمة المواطنين وتسهيل الإجراءات.

التزام بالإجراءات الاحترازية

وتفقد «جابر» رافعي 26 الساحلي و26 الصحراوي، للتأكد من عمل الطلمبات، حيث تبين التزام الجميع باتباع الاجراءات الاحترازية، كما مر على جميع هندسات المنطقة الغربية بداية من القباري وحتى برج العرب حتى الكيلو 27 جنوبا، للتأكد من جاهزية المعدات والبدلات من أجل الاستعداد لمواجهة الأمطار التي تتعرض لها المحافظة فصل الشتاء.

التأكد من سير العمل طبقا للمخطط الزمني المحدد

وفي نهاية الجولة، تفقد سير العمل في المرافق الخاص بشركة المياه «خطين قطر 12 بوصة وخطوط 1000 ملي»، للتأكد من سير العمل طبقا للمخطط الزمني المحدد.