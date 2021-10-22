حالة البحر في الإسكندرية.. ارتفاع الأمواج مع نشاط سرعة الرياح

شهدت حالة البحر في الإسكندرية، ارتفاع الأمواج، مع سرعة حركة الرياح، التي وصلت إلى 17 كيلو متر في الساعة، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، اليوم، ما نتج عنه عزوف المواطنين عن الخروج للشواطئ خلال إجازة «الويك إند» التي تشهد عادة إقبال المواطنين على كورنيش المدينة بعد فتح الشواطئ مجانا للتريض والسير على رمال البحر.

حالة البحر في الإسكندرية تعكس الطقس الخريفي

وتعكس حالة البحر في الإسكندرية الطقس الخريفي، حيث بلغت نسبة رطوبة الجو 66%، وسط توقعات بسقوط أمطار بنسبة 9%، مع وجود هواء بارد، وسجلت درجات الحرارة 25 درجة.

حالة البحر في الإسكندرية ترتبط بمواعيد الشروق والغروب

وترتبط حالة البحر في الإسكندرية بمواعيد الشروق والغروب، حيث توجد رياح باردة في تلك التوقيتات، وقت شروق الشمس في الساعة 06:09 صباحا، وعند غروب الشمس في الساعة 5:22 من مساء اليوم.

سرعة الرياح في الإسكندرية تصاحبها غيوم

وبلغت سرعة الرياح في الإسكندرية 17 كم/ ساعة، مع اتجاه شمالي للرياح و15 نقطة ندى، وبلغ الضغط 1021 مليبار، وسط غطاء من الغيوم قدره 50%، والأوزون DU 268.6، فيما تمثلت مراحل القمر، محدوب متراجع، ومؤشر الأشعة فوق البنفسجية بلغ 5، أي معتدل.