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«العدل» تكشف تفاصيل فقد 9 قضايا من أحد مكاتب الخبراء

تم الحصول على صور رسمية منها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

كتب:

الوطن
10:41 م | الجمعة 22 أكتوبر 2021
وزير العدل

وزير العدل

أكدت وزارة العدل، في بيان لها اليوم، بشأن ما نشر في عدد من المواقع عن فقد بعض القضايا من أحد مكاتب الخبراء، عدم قيد القضايا في سجلات الإحالة بعد إعداد التقارير الخاصة بها تمهيداً لإرسالها للمحاكم المختصة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو قيدها.

فقد 9 قضايا 

وأشارت الوزارة إلى أنه تبين فقد 9 قضايا، وتم الحصول على صور رسمية منها، وفحصها والانتهاء من التقارير الخاصة بها وإرسالها للمحاكم المختصة.

وتابع البيان: «وإزاء ذلك تم إخطار النيابة الإدارية والنيابة العامة بالواقعة للتحقيق فيها والوقوف على المتسبب في ذلك».

اكتشاف واقعة فقد القضايا 

ولفتت وزارة العدل، أن تلك الواقعة تم اكتشافها بمناسبة التفتيش على أعمال المكتب المذكور منذ أكتر من عام، وذلك في إطار خطة وزارة العدل لإجراء التفتيش الدوري على أعمال مكاتب الخبراء على مستوى الجمهورية للإنجاز وسرعة الانتهاء من إعداد التقارير في القضايا المتداولة.

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