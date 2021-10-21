مصرع شخصين حاولا إنقاذ طفلين سقطت بهما سيارة في مصرف بالدقهلية

لقي شخصان في محافظة الدقهلية مصرعهما غرقاً في «مصرف عموم البحيرة»، أمام قرية «عزب ديرب»، التابعة لمركز دكرنس، مساء اليوم الخميس، عندما حاولا إنقاذ طفلين من الغرق، بعدما سقطت بهما سيارة ملاكي في المصرف، وتمكن الأب وابن عمه من إنقاذ الطفلين بالفعل، إلا أنهما لم يتمكنا من الخروج من المصرف، وماتا فيه غريقين، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثتيهما، ونقلت سيارات الإسعاف المتوفين والطفلين إلى مستشفى دكرنس العام، حيث تم التحفظ على الجثتين بثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة.

ورود بلاغ بالحادث

وورد بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، من إدارة شرطة النجدة، بسقوط سيارة ملاكي في مصرف كرم «مصرف عموم البحيرة» أمام قرية عزب ديرب دائرة المركز، وبها طفلين وشخصين آخرين.

هرعت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وجود طفلين «شهد وآدم»، جرى إنقاذهما بواسطة الغريقين، وبحثت عنهما القوات في مياه المصرف حتى جري العثور عليهما، وهما «وائل م. ع.»، 45 سنة، وابن عمه «محمد أ. ز.»، 19 سنة، جرى انتشالهما ونقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دكرنس العام.

وأجرى أطباء مستشفى دكرنس العام الإسعافات الطبية للطفلين، ووضعهما تحت الملاحظة لحين استقرار حالتهما.

السيارة تحركت بالطفلين لتسقط في المصرف

وأكد شهود العيان أن سيارة ملاكي كانت تقف بالقرب من المصرف، بينما كان الطفلان «شهد وآدم» داخل السيارة، ولوقوفها في مكان مرتفع، تحركت نحو المصرف حتي سقطت بهما في المياه، وهرع والد الطفلين وابن عمه نحو السيارة، وقفزا في المياه لإنقاذ الطفلين، إلا أنهما لقيا مصرعهما غرقاً في المصرف، ولم يتمكن الأهالي من إنقاذهما، حتى حضرت قوات الإنقاذ النهري وتمكنت من انتشال جثتيهما.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية وتجمع عدد كبير من أهالي القرية أمام المستشفى، في انتظار تصريح النيابة العامة بدفن الجثتين.