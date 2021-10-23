إغلاق الحسابات الراكدة بالبنوك نوفمبر المقبل

تواصل البنوك العاملة في السوق المصري، العمل على تشجيع العملاء على الاستفادة من الخدمات والمميزات التي تقدمها، واعتماد الأفراد على البنوك في حياتهم وكل ما يتعلق بالمدفوعات والادخار في إطار مبادرة الشمول المالي.

ومن هذا المنطلق، خاطبت البنوك عملاءها بضرورة مراجعة حساباتهم الراكدة وغير النشطة، على أن يقوموا بإعادة تنشيط تلك الحسابات الراكدة التي لم يتم استخدامها منذ فترة تجنباً لإغلاقها.

التنفيذ الشهر المقبل

ومن المقرر قيام البنوك بغلق جميع الحسابات الراكدة الخاصة بالعملاء لديها، خلال نوفمبر المقبل، وعلى العميل الذي يرغب في تنشيط حسابه أو غلقه إخطار البنك بذلك.

إرسال رسالة SMS للعملاء

وقالت مصادر مصرفية في تصريحات صحفية، إنه سيتم إرسال رسالة «SMS»، وبريد إلكتروني للعملاء أصحاب الحسابات غير النشطة، للتنويه عليهم بضرورة التوجه للبنك لتحديد رغبتهم في إبقاء الحساب أو إغلاقه مع نهاية الشهر الجاري.

طريقة تنشيط الحساب

ويتم تنشيط الحسابات الراكدة عن طريق إجراء أي عملية مصرفية كتحويل أو سحب أو حتى الاستعلام عن الرصيد، أو بالاتصال بالبنك وإبلاغه برغبة العميل في تنشيط حسابه وعدم إغلاقه بدون أي رسوم.

عدد الحسابات الراكدة

وأكدت المصادر، أن حجم الحسابات الراكدة يختلف من بنك لآخر، موضحة أن العدد كبير، ويستدعي التوقف بشأنه من خلال هذه القرارات، وأن للبنوك الحق في البحث عن الطرق التي تناسبها في التواصل مع العملاء وإخطارهم بموقفها من الحسابات الراكدة أو تلك المعرضة لذلك.

كتاب دوري للبنك المركزي

وتأتي إجراءات البنوك في ضوء كتاب دوري لـ«البنك المركزي المصري»، بشأن الحسابات الراكدة، والتي لم يجر عليها أي نوع من المعاملات كالسحب والإيداع أو التحويل والاستعلام لمدة سنة للمحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة وللحسابات الجارية أيضاً، ولمدة عامين لحسابات التوفير.