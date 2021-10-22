هنيدي يروي كواليس مسرحية «حزمني يا»: اتوقفت.. ودوري مكانش في السيناريو

كشف الفنان محمد هنيدي، تفاصيل جديدة حول مسرحية «حزمني يا»، موضحًا أنها كانت بطولة الفنان الراحل حسن حسني، معربًا عن تحيته له، مشيرًا إلى أن المسرحية كان اسمها «حزمني يا بابا»، ولكن الرقابة اعترضت على وجود لفظ «بابا» في المسرحية، لأنهم قالوا: «الأب ميرقصش بنته»، وأغلقوا المسرحية لمدة أسبوع، واحترموا قرار الرقابة، واضطروا لإزالة لفظ «بابا» من اسم المسرحية لتصبح «حزمني يا».

استضافة اثنين من أبطال المسرحية

جاء ذلك في مقدمة برنامج محمد هنيدي الجديد «هنيدي شو»، على قناة المحور، المذاع مساء الجمعة، حيث استضاف اثنين من أبطال المسرحية وهما الفنان شريف منير، والفنان مدحت صالح.

إغلاق المسرحية

وأضاف «هنيدي»، أنه بعد إغلاق المسرحية لأسبوع وإزالة اللفظ الذي اعترضت عليه الرقابة، وعندما افتتحت المسرحية وجدوا نجاحًا ضخمًا جدًا جدًا، وكانت سببًا لنجاح الكثير من الوجوه الفنية في هذا الوقت منهم محمد هنيدي نفسه، وكانت من أحلى الروايات التي مُثلت على خشبة المسرح.

وأشار إلى أن منتج هذه المسرحية اتفق على بطولتها مع الفنانة يسرا، والفنان أحمد آدم، ومحمد هنيدي، ولكن بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، قالوا إن الفنانة يسرا لديها ارتباطات فنية أخرى، وتعاقدوا مع فيفي عبده، وشريف منير، ومدحت صالح، معقبا: «أنا بقيت في الشارع.. وكان إحراج ليا.. فقولتلهم طب أنا هعمل إيه.. وبعدين صعبت عليهم تقريبًا وقالولي (طب خليك معانا يا حمادة).. لكن شكلي مكانش لطيف تقريبًا.. وفي البروفة طلعني الأستاذ سمير العصفوري، وبدأنا في صناعة الشخصية.. والحمد لله قدر من ربنا إني بقيت في مسرحية حزمني يا.. وسموني حمامة الحرامي بتاع التليفونات.. شخصية مش موجودة في السيناريو وبتتنطط في كل مكان.. وبيعمل أي حاجة وبيقوم بثورات».