صحة المنوفية: 60 ألف مواطن تلقوا لقاح فيروس كورونا في يوم واحد

كشف الدكتور فيصل جوده، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، عن نجاح تجربة تطعيم المواطنين أمام المساجد في أول يوم يتم تنفيذه، حيث تم نشر 200 حملة متنقلة لتلقي لقاح فيروس كورونا في جميع أنحاء قرى محافظة المنوفية، لتطعيم أكبر عدد من المواطنين وفق توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

200 مركز متنقل في المنوفية لتلقي لقاح فيروس كورونا

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن اليوم نجح بامتياز، حيث تم تطعيم 60 ألف مواطن بلقاح فيروس كورونا في جميع قرى محافظة المنوفية خلال اليوم فقط، مضيفا أن الأرقام مبشرة جدا وهو ما سنعمل على استغلاله من خلال تنفيذ المبادرات المتنقلة كل جمعة في المساجد الكبرى في جميع قرى محافظة المنوفية.

وأوضح «جوده»، أنه يتم الدعوة للحصول على لقاح كورونا من خلال الإعلان عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، فضلا عن الإعلان في المساجد، مؤكدا أن الإقبال كبير جدا على مراكز اللقاح المتنقلة، وتم التشديد على اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء تلقي اللقاحات حفاظا على سلامة الجميع.

وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يوجه الشكر للأطقم الطبية

ووجه وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، الشكر للأطقم الطبية المشاركة في الحملات المتنقلة لتلقي لقاح فيروس كورونا، مؤكدا أنه يتم تقديم كل الدعم المعنوي والمادي لهم، سواء في الفرق المتنقلة أو الثابتة، فضلا عن مستشفيات العزل الصحي في المحافظة التي تستقبل المرضى وتعالجهم.

وتابع، محافظة المنوفية لها العشرات من مراكز اللقاح الثابتة على مستوى محافظة المنوفية، ووصل عدد مراكز اللقاح الثابتة في المنوفية إلى 60 مركز لقاح، يتم تلقي فيها اللقاح بعد التسجيل على موقع وزارة الصحة، وإرسال رسالة تحدد موعد الحصول على اللقاح في المكان المحدد.

تطعيم 75% من المنظومة التعليمية في محافظة المنوفية

وشدد «جوده»، على أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لتلقي اللقاح للمنظومة التعليمية والطلاب، حيث تم تطعيم 75% من الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس بجامعتي المنوفية والسادات، ومديرية التربية والتعليم بالمنوفية، وفق تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مشددا على أن الحملات مستمرة لتطيعم جميع أبناء المحافظة بلقاح فيروس كورونا.