دراسة حديثة تثبت أن لقاح كورونا آمن على الحامل والجنين

لم تجد دراسة جديدة نشرت في «The New England Journal of Medicine»، أي علاقة بين لقاحات كورونا وخطر الإجهاض في الثلث الأول من الحمل، مما يوفر دليلا إضافيا على سلامة لقاح كورونا أثناء الحمل، وفقا لما تم نشره على موقع «medicalxpress».

الدراسة حللت العديد من السجلات لمقارنة نسبة النساء اللواتي تم تلقيحهن واللواتي تعرضن للإجهاض

قامت الدراسة بتحليل العديد من السجلات الصحية الوطنية لمقارنة نسبة النساء اللواتي تم تلقيحهن اللواتي تعرضن للإجهاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى، والنساء اللائي كن ما زلن حوامل في نهاية الأشهر الثلاثة الأولى.

لم تجد الدراسة أي دليل على زيادة خطر فقدان الحمل المبكر بعد التطعيم بلقاح كورونا، وتضيف إلى النتائج من التقارير الأخرى التي تدعم لقاح كورونا أثناء الحمل.

النتائج مطمئنة للنساء اللائي تم تطعيمهن في وقت مبكر من الحمل

قال المؤلف الدكتور ديشاين فيل، أستاذ مشارك في كلية علم الأوبئة والصحة العامة في كلية الطب بجامعة أوتاوا وعالم في معهد أبحاث مستشفى الأطفال في أونتاريو الشرقية، إن النتائج مطمئنة للنساء اللائي تم تطعيمهن في وقت مبكر من الحمل وتدعم الأدلة المتزايدة على أن التطعيم ضد فيروس كورونا أثناء الحمل آمن.

وأضاف أن الدراسة حول فعالية وسلامة لقاحات كورونا، والفريق الدولي الذي يقف وراء الدراسة، لمعرفة علاقة بين نوع اللقاح الذي يتم تلقيه والإجهاض، شملت اللقاحات المستخدمة «فايزر- موديرنا- أسترازينكا».

ضرورة أن يتم تطعيم النساء الحوامل لأنهن معرضات بشكل أكبر لدخول المستشفى

وأشار «فيل»، إلى ضروة أن يتم تطعيم النساء الحوامل لأنهن معرضات بشكل أكبر لدخول المستشفى عند الإصابة بفيروس كورونا والمضاعفات الناتجة عنه، كما أن أطفالهن أكثر عرضة للولادة في وقت مبكر، كما أن التطعيم أثناء الحمل من المرجح أن يوفر الحماية لحديثي الولادة والرضع ضد عدوى كورونا في الأشهر الأولى بعد الولادة.