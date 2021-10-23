أولياء أمور يطالبون بنقل التلاميذ إلى المدارس الأقل كثافة بشمال سيناء

أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، فى بيان له، أن العملية التعليمية أستؤنفت بشكل طبيعى صباح اليوم السبت، بعد يومي إجازة المولد النبوي الشريف، وإجازة يوم الجمعة.

وأوضح «رضوان»، أن مدارس نظام الفترتين شهدت اليوم تواجد التلاميذ والمدرسين ومسؤولي الإدارات التعليمية والمشرفين والموجهين، سواء فى العريش أو الشيخ زويد وبئر العبد ونخل والحسنة بوسط سيناء، لافتا إلى أن الدراسة ستُستكمل بشكل كامل غدا الأحد، سواء في مدارس الفترة الواحدة أو الفترتين.

رش وتعقيم الفصول وتنظيف خزانات المياه

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إلى التنبيه على كل المدارس بضرورة الرش والتعقيم وتنظيف وتطهير خزانات المياه، وإصلاح الصنابير المعطلة، وتنظيف الحمامات، وصلاح الأخرى التي كانت لا تعمل، موضحا أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا، أو مشكلات تعوق سير العملية التعليمية خلال الأسبوعين الماضيين، ولفت إلى أن هناك متابعة مستمرة من مسؤولي الإدارات بالتنسيق مع المديرية لمعرفة كامل المستجدات.

أؤلياء أمور يطالبون بنقل التلاميذ إلى المدارس الأقل كثافة

وفي السياق نفسه، انتقد عدد من أؤلياء أمور التلاميذ تكدس الطلاب بمدرستي أحمد عرابي الابتدائية المشتركة، ومصطفى كامل الابتدائية المشتركة وسط مدينة العريش، رغم أن مدرسة الشهيدة بسمة راشد بها 8 تلاميذ فقط في كل فصل من الفصول الستة التي تضمها، وتساءل أؤلياء الأمور عن أسباب عدم نقل الفتيات إلى هذه المدرسة لتخفيف تكدس الطلاب في المدارس الأخرى، خصوصا أن المدارس جميعها في محيط واحد.

وقال مصدر مسؤول بمدرسة مصطفى كامل، إن مسؤولي المدرسة طالبوا من الإدارة التعليمية نقل عدد من الطلاب إلى مدرسة الشهيدة بسمة راشد، إلا أن ذلك لم يُنفذ حتى الآن، ما أدى إلى تكدس التلاميذ في فصول مدرستي مصطفى كامل وأحمد عرابي.