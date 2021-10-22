«التعليم» توجه المدارس بتسجيل بيانات المعفيين من المصروفات إلكترونياً

شددت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع الإدارات التعليمية والمدارس، بضرورة التفعيل الفوري للقرار الوزاري رقم 45 لسنة 2020، والمادة الثامنة من القرار الوزاري رقم 119 لسنة 2021، بشأن ضوابط الإعفاءات المقررة لبعض الفئات من المصروفات الدراسية، خاصة بعد إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، السماح للطلاب بتسديد نصف المصروفات الدراسية لاستلام الكتب.

إعتماد الإعفاء من المصروفات الدراسية بصورة بطاقة معاش تكافل وكرامة

وأكدت مصادر بالمديريات، على ضرورة اعتماد الإعفاء من المصروفات الدراسية بصورة بطاقة معاش تكافل وكرامة بعد الاطلاع على الأصل، وفقاً لكتاب مديرية التضامن الاجتماعي بكل محافظة، وضرورة تسليم الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسي الأول لجميع الطلاب المقرر لهم تسديد المصروفات الدراسية بعد سدادهم نص المصروفات المقررة.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية والمدارس بضرورة إعداد كشوف بكل مدرسة تتضمن بيانات الطلاب الذين تنطبق عليهم حالات الإعفاء وتسليمها والمستندات الدالة على الإعفاء لإدارة الإحصاء لتسيجلها على موقع الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تطبيق الإعفاءات المقررة للطلاب الذين لا تندرج حالاتهم للفئات المعفاة بحث اجتماعي

وشددت المصادر بضرورة تطبيق الإعفاءات المقررة للطلاب الذين لا تندرج حالاتهم بقرارات الوزارة بعد تقديمهم بحث اجتماعي معتمد من الجهات المختصة بمديرية التضامن الاجتماعي، لافته إلى أن المصروفات الدراسية يتم تسديدها إلكترونياً بموجب الرقم القومي للطالب في مكاتب البريد.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أنه تم تخصيص لجنة للصحة المدرسية في كل مدرسة للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحاً أنه تم توزيع أجهزة كواشف حرارية على جميع المدارس لقياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول المدرسة.