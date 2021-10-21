مصدر بـ«التعليم»: إلغاء جميع مأموريات المعلمين لسد العجز في المدارس

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التنسيق الكامل مع المديريات والإدارات التعليمية لمواجهة سد العجز في المعلمين، سواء من خلال فتح باب التطوع أو قبول الحاصلين على الخدمة العامة، أو طلاب كليات التربية في مختلف الجامعات، لتوفير تدريب لهم داخل الفصول المدرسية ضمن التربية العملية المقررة عليهم.

وألغت مديريات التعليم في مختلف المحافظات جميع المأموريات للمعلمين لسد العجز في المدارس، بحسب مصادر مطلعة في المديريات، وشددت على جميع الإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بهذه التعليمات بدقة لضمان انتظام سير الدراسة في العام الدراسي الجديد 2021-2022.

تقسيم حضور الطلاب لفترات يستلزم عودة المعلمين المنتدبين لعملهم

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم التنبيه على الإدارات التعليمية بضرورة إلغاء مأموريات المعلمين داخل دواوينها وعودتهم لمدارسهم لصالح العمل، خاصة أن تقسيم حضور الطلاب لفترات على مدار اليوم الدراسي يستلزم عودة المعلمين لعملهم.

وأشارت المصادر، إلى التأكيد على جميع الإدارات التعليمية بالتنسيق مع المديريات لمخاطبة كليات التربية لإتاحة الفرصة للطلاب للتدريس في المدارس كحل لسد العجز في المعلمين، لافتة إلى أن الدراسة تسير بصورة منتظمة في جميع المدارس دون أي معوقات.

وأكدت المصادر، أن عددا من المدارس لجأت لتقسيم اليوم الدراسي إلى 4 فترات لمواجهة الكثافة الطلابية المرتفعة، موضحة أن الدراسة بهذه المدارس لا تتأثر بأي تقسيم، لأن هناك تعليمات بضرورة الالتزام بتوزيع المقررات الدراسية كما هي دون أي تغيير.

«شوقي»: لا يحق للمتطوعين المطالبة بالتعيين

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد ضرورة التنسيق الكامل بين المديريات والإدارات التعليمية عند تقسيم حضور الطلاب للمدارس، خاصة أن الوزارة حريصة على متابعة سير العملية الدراسية في جميع المحافظات، لافتاً إلى أن إتاحة التطوع للمعلمين مجاناً ولا يحق لهم المطالبة بالتعيين.