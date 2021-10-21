«التعليم» توجه بإيقاف الندب والنقل وإجازات النصف أجر حال مواجهة عجز

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، عن أن بعض مديري المديريات بالمحافظات التي بها عجز كبير في المعلمين لجأوا، بوقف النقل والندب نهائيا وتحت أي ظروف ولا يتم النظر في الطلبات التي ترد من كافة الجهات بعد هذا التاريخ، ولكن يتم بحث الحالة بدءا من العام الذي يليه.

توقيع المعلم على إقرار بالقيام بالنصاب القانوني

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه من ضمن قرارات المديريات منع الندب الجزئي للمعلمين وفي الحالات القصوى التي يقبل فيها، لابد من توقيع المعلم على إقرار بالقيام بالنصاب القانوني (الجدول كاملاً) بالمكان المثبت به قبل القيام بالعمل بمكان.

ومن ضمن القرارات، إيقاف الإجازات النصف أجر لمعلمي جميع المواد الدراسية التي بها عجز، كما يتم التنبيه على مسؤول الأجازات بعدم قبول الأجازة التي يكتب عليها من قبل التوجيه يوجد عجز شديد بالمادة.

وزير التعليم: لدينا عجز يفوق 260 ألف معلم

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن عن وجود عجز يفوق الـ260 ألف معلم بالوزارة في مختلف التخصصات، لافتا إلى أن تعيين 30 ألف معلم يكلف الدولة مليارا بالحد الأدنى للأجور، «حجم العجز بالحد الأدنى 9 مليارات».

وقررت وزارة التربية والتعليم، تفعيل القرار الوزاري رقم (202) بتاریخ 2013/6/2، بشأن توزيع أعضاء التعليم والإداريين والخدمات للمعاونة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية، وفتح باب التطوع للعمل بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية، على أن ينحصر عمل المتطوع في مساعدة المعلمين من خلال تنفيذ المهام التي يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة، ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية، وإمكانية سد العجز في الحالات القصوى عن طريق الموجهين.