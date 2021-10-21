وزير التعليم: 98% نسبة حضور التلاميذ في أول أسبوعين من العام الدراسي

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن نسبة الحضور في جميع المدارس على مستوى الجمهورية في أول أسبوعين من بداية العام الدراسي الجديد، وصلت إلى 98%، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة لم ترصد أي مشكلات أو أزمات تعوق سير الدراسة.

وأكد «شوقي» أن جميع المدارس تنفذ الإجراءات والتدابير الاحترازية كافة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا؛ للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

وزير التعليم: العام الدراسي الجديد منضبط ومنتظم في جميع المدارس

وقال وزير التعليم، في تصريحات لـ«الوطن»، إن العام الدراسي الجديد منضبط ومنتظم في جميع المدارس، كما أن هناك تعليمات مشددة لجميع مديري المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بضرورة إلزام جميع التلاميذ من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، بارتداء الكمامات الطبية، في أثناء دخول المدارس، وعدم نزعها طوال اليوم الدراسي، للحد من انتشار فيروس كورونا، منوها إلى أنه لن يسمح لأي طالب مصاب أو مخالط لحالة كورونا من دخول المدرسة.

توفير لقاح كورونا لطلاب الثانوية

وأوضح وزير التعليم، أنه سيتم توفير لقاح فيروس كورونا لطلاب الثانوية العامة، خلال سير العملية التعليمية، بالعام الدراسي الجديد، منوها إلى أنه سيتم تطعيمهم قريبا، مؤكدا أن غرفة العمليات لم ترصد إغلاق أى مدرسة بسبب حالات كورونا، وأن الوضع الصحي في كل المدارس مطمئن للغاية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد حددت المصروفات الدراسية، الخاصة بالعام الدراسي الجديد، وبلغت 300 جنيه من الصف الأول بمرحلة رياض الأطفال وحتى الثالث بالمرحلة الابتدائية، و200 جنيه من الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، و500 جنيه من الأول وحتى الثالث الثانوي، و200 جنيه لصفوف التعليم الثانوي الفني بكل أنواعه سواء الثلاث أو الخمس سنوات.