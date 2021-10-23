عائلات الشيخ زويد يحتفلون بالمولد النبوي بعد انقطاع 6 سنوات

احتفلت عائلات وسط مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، بالمولد النبوي الشريف، بعد توقف دام قرابة 6 سنوات بسبب الأوضاع الأمنية.

وأقيم احتفال بمسجد «الصقور» بوسط المدينة، وشارك فيه غالبية العائلات، وألقى عدد من شيوخ المساجد وعلماء الدعوة بعض الخطب الدينية في ذكرى المولد النبوي الشريف.

النبي الكريم كان يهدف لنشر الإسلام بالأخلاق

وفي كلمته، قال الدكتور مهدي النصايرة، أحد فريق هيئة التدريس بجامعة العريش، «إن الاحتفال بالمولد النبوي هو فى الحقيقة احتفال بنا نحن، فنحن أتباع النبي الذي ذكرنا بقوله أحبابي، وقيل من أحبابك يا رسول الله، قال من أمنوا بي دون أن يروني».

وتابع «النصايرة»، في خطبته، أن النبي الكريم كان يهدف إلى نشر الأخلاق والقيم، ولم ينشر الإسلام بحد السيف كما يتهمه المستشرقون، ولنا فى أخلاقه القدوة الحسنة، وكذلك في معاملاته مع جيرانه وصحابته وأقاربه، حتى مع أعدائه كانت معاملته حسنة، وذكر قصة جاره اليهودي الذي كان يؤذيه، وكيف كان النبي يرد عليه الإساءة بالإحسان.

إنشاد ديني ومقتطفات من قصيدة البوصيري

فيما قام عدد من الشيوخ بقراءة القرآن الكريم والإنشاد الديني والتواشيح، وذكر مقتطفات من قصيدة «البردة» التي ذكرها الإمام البوصيري.