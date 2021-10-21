تعرف على مزايا الإسكان الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة

تسهيلات ومزايا عدة تقدمها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، الراغبين في التقديم على وحدة سكنية من ضمن الوحدات السكنية المطروحة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي، لتميزهم عن غيرهم من المواطنين، وتهسل عليهم عملية التقديم والحجز.

ويتم تسليم شقق الإسكان الاجتماعي، خلال 36 شهرًا، في عدد من المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، وشوروط معينة، بالإضافة إلى نظام سداد محدد.

ويبحث عدد كبير من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، الراغبين في الحصول على شقة، ضمن شقق الإسكان الاجتماعي، عن التسهيلات التي يقمها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، في كل طرح تطرحه وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» التسهيلات والمزايا التي يتيحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

مزايا الإسكان الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة

- أولوية في الحصول على نسبة 5% من كل الوحدات المطروحة.

- تخصيص وحدات في الأدوار السفلية «الدور الأرضي» لتتناسب مع طبيعتهم.

- يتم تخصيص أول أسبوع من بداية الحجز، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ليتمكنوا من التقديم وسداد مقدم الحجز، تجنبا للازدحام.

شروط حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على شقق الإسكان الاجتماعي

تتمثل شروط حصول المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، على شقق الإسكان الاجتماعي، في أن يكون المتقدم حاصلا على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، وأن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو من المقيمين بها «بحد أدنى سنتين» أو من العاملين بها أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها.

كما يشترط ألا يقل سن الشخص ذي الإعاقة المتقدم للحصول على المسكن عن 21 سنة، وتكون الأولوية للأسر التي لديها شخص ذو إعاقة ومن الأسرة الأولى بالرعاية ومحدودة الدخل.