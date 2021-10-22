بريد الوطن .. شقة ضمن المطلقات والأرامل يا وزير الإسكان

أنا أرملة مات عنى زوجى منذ 5 سنوات، وترك لى طفلتين أكبرهما فى الثانية عشرة من عمرها، ولأن زوجى لم يكن له مورد رزق ثابت، إذ كان يعمل أعمالاً حرة، فقد تركنى دون مصدر دخل أتعيش منه وابنتاى، ولولا معاش الأرامل الذى تصرفه لى الدولة مشكورة، الذى يبلغ 400 جنيه شهرياً، لكنت واجهت مشكلات لا تُعد ولا تُحصى، وكما تركنا زوجى دون مصدر رزق، تركنا أيضاً بلا سكن مستقر، فاضُطررت لأن أقيم وبناتى مع والدى بمنطقة الدرب الأحمر فى القاهرة، والآن أنا أحلم بالحصول على شقة أشعر فيها بالخصوصية، لذلك أناشد السيد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، التكرم بمنحنا وحدة سكنية ضمن الوحدات التى تُخصّصها الوزارة للأرامل والمطلقات.

إيمان محمد على نصر- الدرب الأحمر - القاهرة

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