كيفية حجز قطع أراضي الإسكان بالمدن الجديدة.. القرعة 10 نوفمبر

منذ يومين، أعلنت وزارة الإسكان طرح قطع أراض تابعة لها، وفي هذا الصدد كشف المهندس حسام الدين مصطفى رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن أماكن بيع كراسة الشروط والإقرارات الخاصة بحجز قطع أراض لجمعيات الإسكان التعاوني.

وبدأ حجز الأراضي من أول أمس الاثنين، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر المقبل.

كيفية حجز أراضي الإسكان

وفي هذا الصدد، وفي إطار اهتمام الكثيرين بشراء قطع أراض، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات، كيفية الحصول على كراسة شروط حجز أراضي الإسكان.

ويمكن حجز الأراضي عن طريق التوجه إلى مقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر، وشراء كراسة الشروط وملئها بالبيانات المطلوبة.

وستُسلم كراسة الشروط التي يتم شرائها من قبل الراغب في حجز الأراضي لمندوب الجمعية بموجب خطاب تفويض معتمد من مجلس إدارة الجمعية، بحيث يكون آخر موعد لتسليمها بعد استيفائها يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022.

كما تستقبل الهيئة الراغبين في شراء كراسات الشروط الخاصة بالأراضي المختلفة، و50 وحدة سكنية بمدينة 15 مايو، حتى الخميس الموافق 28 أكتوبر الجاري، بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر.

أماكن طرح قطع أراضي الإسكان

وطرحت وزارة الإسكان الأراضي للبيع بمدن (مدينة العبور – مدينة بدر – العاشر من رمضان – 15 مايو – سلام مصر «شرق بورسعيد» – برج العرب الجديدة – بني سويف الجديدة – أسيوط الجديدة – المنيا الجديدة – سوهاج الجديدة – أسوان الجديدة - أكتوبر الجديدة).

قرعة أراضي الإسكان

وقال «رزق»، إنه من المقرر أن يتم إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات المطروحة سابقا من الوزارة والأراضي السكنية الجديدة بين المتقدمين في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر المقبل، بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة نصر.

وفي ذات الصدد، لفت رزق، إلى أنه سيتم طرح 37 وحدة سكنية و39 محلا تجاريا و4 وحدات إدارية بمشروع «لؤلؤة بورسعيد»، وكذلك وحدتين سكنيتين بمشروع «A20»، وذلك للبيع بالمزاد العلني في جلسة الاثنين المقبل في الساعة الثانية عشر ظهرا، بمركز شباب السلام بشارع الأمين بجوار مستشفى أفامينا بورسعيد.