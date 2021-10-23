الجيزة تفتح كباري الساحل والجيزة المعدني بالكامل أمام حركة السيارات

فتحت أجهزة محافظة الجيزة، اليوم، أمام قائدي المركبات مطالع كوبري الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات ومناطق الوراق في اتجاه محافظة القاهرة، وكذلك كوبري الجيزة المعدني من أعلى بواقع غلق حارة مرورية فقط، بعد انتهاء تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي.

الانتهاء من أعمال رفع كفاءة كوبري الساحل

وأكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أن الشركة المنفذة لأعمال رفع كفاءة كوبري الساحل، من حيث الفواصل والأسوار المعدنية والطبقة الأسفلتية، انتهت من تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضية لمطالع الكوبري في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات، وكذلك القادم من مناطق الوراق في اتجاه محافظة القاهرة (كمرحلة أولى)، لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، بعد إجراء غلق جزئي لمطالع الكوبري بالتبادل لمدة 3 أيام فقط، ابتداء من الساعة 12 صباح يوم الخميس الماضي حتى الساعة 5 صباحا اليوم السبت.

ولفت إلى أن الأعمال كانت تُنفذ على مدار 24 ساعة، دون تعطيل الحركة المرورية.

وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية في محيط الأعمال

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، إضافة إلى تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركه المرورية.

صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي لكوبري الجيزة المعدني

وأشار المصدر إلى انتهاء أجهزة المحافظة من استكمال أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني، لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، والوصول لأعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبري، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.

الغلق الجزئي بالتناوب لعدم تعطيل الحركة المرورية

وقال المصدر، إن أعمال الصيانة استلزمت إجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني من أعلى، بواقع غلق حارة مرورية فقط ولمدة 3 أيام ابتداء من الساعة الثانية عشر صباح يوم الخميس الماضي حتي الساعة الخامسة صباح اليوم السبت، لافتا إلى أن الأعمال نُفذت على مدار 24 ساعة، وأن الغلق الجزئي تم بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية .

فيما وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي جنوب الجيزة ومدير مديرية الطرق، بالمتابعه الميدانية للأعمال، واتخاذ اللازم نحو سرعة إنجازها بالتنسيق مع الشركة المنفذة.