معلومات الوزراء: مصر تتجنب فخ الاعتمادية السلعية بتنوع صادراتها

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تقريرًا مصغرًا بعنوان: «لمحة على ظاهرة ومفهوم الاعتمادية السلعية: معيار للتمييز أم فرصة للتحول لاقتصاد حديث ورقمي؟»، يسلط التقرير الضوء على ظاهرة «الاعتمادية السلعية» والتي قد تقع فيه الدول، وتعتمد عدد من الدول تجاريًا في صادراتها على سلعة ما أو سلعتين، وأحيانا قد تمثل هذه السلع 60% أو أكثر من إجمالي صادراتها، وهذا الوضع يمكن تسميته «الاعتمادية السلعية» أو كما أوضحت الأونكتاد «فخ الاعتمادية السلعية».

ويمثل هذا الوضع خطورة على تلك الدول كونه يمكن أن يمثل فخا لها يصعب الخروج منه، حيث تصبح الدولة منكشفة اقتصاديًا لتقلبات أسعار هذه السلع والطلب العالمي عليها وبمرور السنين قد لا تفلح الدول في الخروج منه إلا بصعوبة.

وأشار التقرير إلى أن 60% من الدول النامية تتسم بتلك الظاهرة، بينما يعاني منها 13% فقط من الدول المتقدمة، وذلك وفقا لبيانات منظمة الأونكتاد التي أكدت مدى خطورة الوقوع في فخ «الاعتمادية السلعية».

توصيات منظمة الأونكتاد

وأوضح تقرير مركز المعلومات التوصيات التي قدمتها منظمة الأونكتاد لتجنب هذا الفخ، والتي كان من أهمها تنويع سلة الصادرات، أولًا، عبر التوسع في الصناعات التحويلية، خاصة للدول المعتمدة على الصادرات النفطية أو المعادن الأرضية، وثانيًا الاستخدامات التكنولوجية الصناعية، ومن أمثلة الصناعات التحويلية التي تسهم في البقاء خارج فخ الاعتمادية السلعية، صناعات مشتقات البترول، والأسمدة الكيميائية، والغاز المسال، والبتروكيماويات، وغيرهم.

المنظمة توصي بضرورة التحول لاقتصاد رقمي

كما أوصت المنظمة أيضا بضرورة التحول لاقتصاد رقمي كوسيلة للابتعاد عن هذا الفخ.

وأشارت التقارير إلى أن مصر من الدول التي تقع خارج هذا الفخ بفضل تنوع الصادرات المصرية واهتمام الحكومة بالتوسع في أنشطة الصناعات التحويلية «على سبيل المثال: البتروكيماويات، والأسمدة، والغاز المسال»؛ حيث أرفق التقرير لمحة عن الفئات السلعية الـ20 الأعلى تصديرًا في مصر ولوحظ تنوعها. فضلا عما تساهم فيه مستهدفات خطة 2021/2022 الخاصة بقطاع الصناعة في إبقاء مصر خارج هذا الفخ.